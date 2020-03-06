Белорусская теннисистка, вернувшаяся после полугода отсутствия, призналась, что она ещё не готова демонстрировать прежнюю игру. В Instagram Азаренко написала, что ей "нужно гораздо больше тренироваться, чтобы быть готовой соревноваться". "Увидимся в другой раз, Индиан-Уэллс!", — пообещала Виктория. Она выигрывала этот турнир в 2012 и 2016 годах. Замену белоруски подтвердили и организаторы, передает "Еврорадио"





Виктории Азаренко 30 лет. Она — бывшая первая ракетка мира, сейчас занимает 56-е место в мировом рейтинге. Из-за суда об опеке над сыном с его отцом американцем Билли Маккигом Азаренко не выступала с августа прошлого года. Недавно она попыталась вернуться, но проиграла уже стартовый поединок на турнире в Мексике.