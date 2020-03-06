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Михаил Мархель: ни восторга, ни огорчения от жеребьевки Лиги наций не испытываю

Мнением о жеребьевке Лиги наций поделился с корреспондентом "Прессбола"главный тренер национальной сборной Беларуси Михаил Мархель.

- Ни восторга, ни огорчения не испытываю. Принимаю все, как есть. Нормальная группа. Особой разницы, с кем играть в этой лиге, не вижу.

- Но ведь наверняка были у вас перед жеребьевкой какие- либо предпочтения? Скажем, не хотели, чтобы досталась из первой корзины Греция?

- С ней как раз интересно было бы сойтись... Ну, возможно, хотелось избежать новой встречи с Грузией. Да и с другими закавказскими странами — Арменией, Азербайджаном. Против них всегда сложно играть, особенно на выезде.

- А что скажете о доставшихся соперниках?

- У албанцев крепкая команда, игроки выступают в хороших европейских чемпионатах. Очень тяжело с ними придется, и прежде всего в гостях. Впрочем, с остальными тоже легко не будет. Для нас такого понятия, как слабый соперник, просто не существует. В Казахстане приличные финансы вкладываются в футбол, там он сейчас на подъеме, растет уровень чемпионата страны. С их сборной нельзя не считаться. Равно как и с литовской.
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