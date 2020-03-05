В 2015 году про Дарью Блашко много говорили. Белоруска стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров по биатлону, первенство проходило в Раубичах. Через год спортсменка взяла Хрустальный глобус юниорского Кубка IBU. На Родине на Дарью возлагали большие надежды, а четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов даже называл ее второй Домрачевой. Но в Беларуси не сложилось.





Блашко вместе со своим тренером Владимиром Махлаевым приняли решение уехать в Украину и пробиваться в сборную этой страны. Тихо и мирно белорусская федерация тандем не отпустила – биатлонистка прошла через двухлетний карантин, в течение которого не могла выступать на международных соревнованиях. За время «простоя» Дарья успела стать 12-кратной чемпионкой Украины по летнему и зимнему биатлону. В марте 2019-го карантин закончился, Блашко дебютировала за украинскую сборную на этапе Кубка IBU: заняла 37-е место в спринте в итальянском Мартеле.

На Дарью надеялись в Кубке мира-2019/20, но что-то пошло не так. Если в первой части сезона белоруска нередко заезжала в топ-30 (в Анси была 17-й в пасьюте, а в Эстерсунде 21-й в преследовании), то после Нового года что-то сломалось. Блашко всего пару раз вышла на старт, но результаты были очень посредственными. В итоге чемпионат мира биатлонистка пропустила, рассчитывая себя показать на первенстве Европы в Раубичах. Однако даже на таком не самом представительном старте произошел провал: лишь 56-е место в спринте. Эта гонка стала для Дарьи единственной на турнире.

После нее старший тренер женской сборной Украины Владимир Махлаев и многолетний личный тренер Блашко встретился с Дмитрием Руто и рассказал о причинах такого выступления, условиях, которые предоставили украинцы, и о том, возможно ли возвращение в Беларусь.

– Еще накануне спринтерской гонки мы с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком определили, что Дарье не нужно выходить на старт. Мы должны были уехать в Украину, продолжить там обследования. Три недели в Беларуси уже находились, Блашко сдавала много анализов, делала УЗИ, проходила обследования. Но окончательного вердикта никто не может дать, мы фактически не знаем еще, что точно происходит с организмом спортсменки. В чем проблемы? Грубо говоря, нет достаточного энергообеспечения на определенных скоростях.





Сейчас мы решили так. Сезон Даша заканчивает, никто ее из команды не убирает, то есть на нее рассчитывают и в следующем году. Просто на данный момент главная задача – разобраться, с чем связаны проблемы во второй части сезона. Определенный промежуток времени отдохнуть, обследоваться, чтобы Блашко к середине мая была полностью готова, вернулась в строй и начала готовиться к новому сезону.





Мы также сдаем результаты анализов, отчеты по интенсивности работы комплексной научной бригаде, они также делают свои выводы. Ведь, понимаете, так не бывает! Подготовительный период провела на ура, по его итогам стала стабильно третьим-четвертым номером в команде. Отобралась на летний чемпионат мира, там взяла бронзовую медаль в спринте, на осеннем чемпионате Украины выиграла все три гонки – в смешанной эстафете, в спринте и гонке преследования. Уверенно отобралась на Кубок мира, до Нового года были достойные выступления. Да, места не самые высокие, но очки команде приносила. А потом…

Мы остались на Новый год в Хохфильцене, Дарья заболела. Не скажу, что сильно, но последствия появились. Плюс Дарья в прошлом году словила вирус Эпштейн-Барр (этот вирус считается главным виновником развития инфекционного мононуклеоза и опухолей – Tribuna.com). Как предполагают врачи, когда снижается иммунитет, он начинает «вредничать».

Возможно, произошел какой-то функциональный надлом. Два года Блашко находилась в карантине, а потом на каждое соревнование выходила как на войну. Ей нужно было доказывать самой себе, что и она может многое. Возможно, Даша надломилась в психологическом плане. Многое может быть, но пока никто не может сказать достоверно, что происходит с биатлонисткой. Первые неприятности начались в Рупольдинге (67-е место в спринте – Tribuna.com), в Поклюке в индивидуальной гонке стало окончательно понятно, что не все в порядке (77-е место – Tribuna.com). И хоть в принципе она попадала на чемпионат мира, было принято решение срочно уехать на равнину (как вариант, она пересидела в горах), откататься в Раубичах и начать обследование. Ну а сейчас, как я уже сказал, для Даши сезон завершен. Она не будет бегать ни Кубок IBU, ни оставшиеся этапы Кубка мира.

В Украине уже соберется целый консилиум во главе с Виктором Петровичем Коржом. Он отвечает за всю спортивную медицину страны и является первым вице-президентом Федерации биатлона Украины, председателем спортобщества «Динамо» Украины. Специалисты будут делать определенные выводы и давать заключения. Но даже здесь, в Беларуси, выявили некоторые моменты, вызывающие вопросы. Углубляться не хочется, но скажу, что раньше этих проблем не было.

– Если у Дарьи такие проблемы со здоровьем, зачем она вообще приезжала на чемпионат Европы?





– Как я уже сказал, в Поклюке она выступила очень неудачно, но бежала только индивидуальную гонку. Решили больше не выводить ее на старт, дать отдохнуть. Дальше провели равнинный сбор здесь, самочувствие стало улучшаться, но в полном объеме тренировочную программу выполнить было невозможно. Приехали на чемпионат Европы, квалификация суперспринта показала, что ничего не улучшилось – 58-е место. Решили, что больше бегать не стоит, пока окончательно не разберемся в причинах происходящего. Но Даша сама настояла на своем участии в спринте. Юношеский максимализм? Не думаю. Но то, что у Даши слишком большая ответственность, мотивированность, это точно. Определенное влияние оказывают и внешние обстоятельства. Ведь, как я считаю, на постсоветском пространстве спортсмены будто чипованые. Будто чип в голову вставили и повторяют: «Ты должен, ты обязан». Те же французы и норвежцы легче к этому относятся, поэтому и выступают хорошо. А если случается где-то провал, никто их за это не казнит. Для нас же это катастрофа.

– Блашко до сих пор что-то хочет доказать белорусам?





– Нет. У нее хорошие отношения с Ирой Кривко, Алимбековой, Сола. Они переписываются, общаются. Но чтобы доказывать что-то подругам по команде из Беларуси или руководству федерации – это я исключаю. В данном случае надо говорить о большой ответственности перед руководителем украинской федерации Владимиром Михайловичем Брынзаком. На протяжении двух лет, что Даша была на карантине, ФБУ делала для нее все. Финансовых вопросов не было, мы провели все сборы по плану, колоссальная поддержка в других компонентах. Спортсменки, и Даша в том числе, которые претендуют на Олимпиаду, получают олимпийскую стипендию, плюс есть зарплата, спонсорские средства. Лечение – все вопросы закрываются моментально, если у кого-либо возникает острая потребность. В то время, когда я работал в Беларуси, такого отношения к спортсменкам не было.

Так вот, Даша чувствует всю ответственность, не хочет подвести. Где-то начало получаться, но потом сама себя стала накручивать, излишнее желание сделать как можно лучше всегда мешает. Так что ее голова, я считаю, это основная причина последних неудач. Плюс, возможно, здоровье. Нужно провести некоторые исследования.

– В прошлом году Брынзак говорил, что от Блашко ожидали большего, лучших результатов.

– И это на нее давит. Да, любой бы на месте руководителя ФБУ, который вкладывает деньги, надеется на результаты, а на выходе получает такие показатели, так бы говорил. Но сейчас нужно заняться здоровьем, разгрузить голову и потом уже работать.

– Что Брынзак имел в виду под словами «настораживает непонятная ситуация с Блашко»?

– Вот именно то, о чем мы говорили. Человек выступал на ура, претендовал на высокие позиции в команде, в определенных моментах обыгрывала сестер Семеренко, Лену Пидгрушну. Даша вошла в сезон хорошо, а потом – резкий спад. Вот это для президента федерации непонятно. Для меня и Дашки это тоже непонятно.

Есть еще предположения, что спортсменка перебрала в подготовительном периоде. У нее был определенный резерв, и она как максималист выдала все в гонках до Нового года. Но в чем главная причина спада результатов после Нового года, пока достоверно сказать не могу.

– Могло сказаться отсутствие серьезной соревновательной практики на протяжении двух лет карантина?

– Свою роль сыграло и это. И дело даже больше не в соревновательной практике, а в том, что Даша все это время находилась в ожидании, смотрела гонки, оценивала, сравнивала. На каких-то соревнованиях выступила прекрасно, почувствовала, что может бегать на высоком уровне, но вошла в этот сезон – случился спад, проявились определенные недоработки.

А, может, дело и в тренерском вопросе. Что имею в виду? В Украине многие придерживаются мнения, что Махлаев – это тренер исключительно Блашко. Это не совсем так, потому что в этом сезоне я отвечал за стрелковую подготовку всей команды и максимально старался уделить внимание всем девушкам. Даже иногда Даша обижалась, что я не уделял ей столько внимания, как раньше. Повторюсь, мы вместе со всеми тренерами расписывали подготовку девушек к новому сезону, никого не выделяя и не отделяя. И Даша всю подготовку провела в основной группе.

Но скажу вам еще один момент. У нас состоялся разговор с Владимиром Михайловичем [Брынзаком], что, возможно, в новом подготовительном периоде Дарья будет готовиться в основной группе под руководством других тренеров. Вот сейчас, наверное, настала пора отпускать человека в свободное плавание. Для биатлонистки будет развитие. Понадобится мой совет – всегда помогу. Но я вижу, что она может работать под руководство другого тренера. Для нас обоих важнее результат и продуктивная работа, нежели личные амбиции. Может, за эти годы совместной работы у меня глаз замылился, у нее. Может, не видим, что мешает спортсменке в данный момент. Да и очень доверительные отношения в спорте не всегда положительно влияют на результат, тут нужна жесткость.

В дальнейшем, весной, сядем, будем анализировать, как прошел сезон, кто хорошо сработал, кто плохо, сделаем определенные выводы. По Даше же сделаем все, чтобы определить причины ее проблем. Тут или здоровье, или ошибки в подготовительном периоде, или недостаточная жесткость с моей стороны. Нужно на все вещи смотреть честно и не преследовать исключительно личные цели.

– А не кажется ли вам, что вы поступаете немного некрасиво в отношении к Дарье? Когда у нее такие проблемы, вы отходите в сторону.

– Неправильный вопрос. Сейчас Блашко никто не бросает, мы с Владимиром Михайловичем договорились, что в данный момент моя задача – разобраться со всеми проблемами биатлонистки. Девчонки будут участвовать в дальнейших соревнованиях, а я буду ответственным за то, чтобы разобраться в причинах такого спада у Даши. Не бросаю ее ни в коем случае.

Кстати, хочу вспомнить один момент. Где-то читал, мол, Махлаев уехал с Кубка мира в Поклюке, забрав с собой Блашко. Это неправда, искажение достоверности. Руководители сказали, что у команды есть кем закрыть чемпионат мира, тренеров достаточно. Было договорено, что я совместно с Дарьей едем на равнину для прохождения обследований и подготовки к чемпионату Европы. А некоторые перекрутили все и представили таким образом, что Махлаев – тренер Блашко, и работает только с ней, бросил команду перед чемпионатом мира. Глупости! Кто бы мне такое позволил? Если бы сделал так самовольно, меня бы в сборной уже не было.









– Вы говорили Блашко о своем решении?

– Конечно. Это человек с глубочайшим умом, она умеет анализировать. Ясное дело, она не восприняла мои слова на ура, но при этом Даша понимает, что это нормальный ход. Не какое-то предательство, все направлено на достижение результата. Тем более мы же не перестанем общаться. Просто немного поменяются рабочие моменты.

***

– Блашко провела первый год в сборной Украине на международном уровне. Сезон откровенно не удался. Глядя на все это, не думаете, что отъезд из Беларуси был ошибкой?

– Абсолютно нет. Во-первых, не удалась только вторая половина сезона. Начало было очень хорошим. Честно, не хочется даже затрагивать тему перехода. Она до сих пор считается больной для белорусского биатлона, болельщиков. Да, прошло уже три года, как мы ушли, но все равно у общественности какой-то осадок есть.

Когда мы принимали решение, и я не буду это скрывать, мы с Дашей пришли к Адриану Цыбульскому (председатель Белорусской федерации биатлона – Tribuna), и я говорю: «Знаешь, Адриан Алексеевич, какое-то у нас есть недопонимание. Может, с моей стороны допущена какая-то ошибка, может, с твоей. Давай разойдемся тихо и мирно, без скандалов. Все мы люди». А в итоге что? И карантин, и прочие препятствия. Мы, конечно, предполагали, что со стороны БФБ может быть сделано все, чтобы Даша просидела на карантине, но надеялись, на лучшее. Потому что раньше было как? Многие спортсмены переходили из Беларуси в Украину и из Украины в Беларусь, но они обходились без карантина. С этой позиции я думал, что шанс есть и у Даши.

– Дарья в одном из интервью говорила, что если бы не поменялось руководство федерации, и во главе остался Вакульчик, то, скорее всего, она бы никуда не уехала.

– Действительно, о прежнем руководстве федерации, о Валерии Павловиче Вакульчике, ничего плохого сказать не могу. У нас с ним был диалог. Всегда бы нашли общий язык. Потом сменился руководитель федерации и уже тогда начали говорить, что Махлаев держится за Блашко, или она без меня не хочет работать. Начались эти спекуляции.









– Раз Блашко так говорила о руководстве федерации, можно ли предположить наличие какого-то личного конфликта с Цыбульским?

– Извините меня, не хочется лезть в эти дебри. Я предложил Цыбульскому разойтись тихо и мирно. Но у белорусской стороны это не получилось. Что мы будем сейчас это мусолить? Тем более обратного пути уже нет. Это точно, я уверен. Да и как можно по-другому? Представьте, человек ушел в Украину, ее в команде поддерживали, она провела качественную подготовку, и почему она вообще должна думать о возвращении в белорусскую команду?

– А как вы относитесь к тому, что до сих пор, спустя три года, некоторые в Беларуси не стесняются называть Дашу предателем?

– Вы думаете, ей самой, даже без этих высказываний, легко? Мне легко? Конечно, нет. Но если мы выбрали путь, то должны пройти его до конца. Нужно все перетерпеть. И я не хочу, чтобы через время Даша ко мне подошла и сказал: «Знаете, а оказывается, то решение было неверным». Не хочу этого. Нужно сделать все качественно, добротно и достичь всех целей.

– В свое время нелестно о Дарье и о вас отзывался журналист Руслан Васильев. Какие у вас с ним отношения?

– Скажу так: я даже не хочу знать этого человека. Он искажает факты, переворачивает информацию с ног на голову, при этом не имея никаких доказательств. Просто фантазия у человека разыгралась, а он подает это как истину.

Мы были в Поклюке, и случился один показательный эпизод. Дашка сидела, чай пила, Васильев случайно подсел к ней, не заметив, к кому сел. Увидел ее, сумку взял и быстро убежал в другой конец зала. Но если ты имеешь свою точку зрения, подойди, пообщайся. Чего ты боишься, зачем ты убегаешь? Когда я был старшим тренером, он писал такие хвалебные вещи. А сейчас что? Я прекрасно понимаю, чей он ставленник, для кого и для чего он все делает.

Даша меня как-то спросила: «Зачем вы дергаетесь? Прочитаете статью и переживаете. Это же он дергается, федерация дергается. Они стараются грязь выбросить, но если мы пойдем у них на поводу, начнем отвечать, доказывать, что что-то там не так, порвем себе все нервы. Кому от этого лучше станет?»

***

– Давайте поговорим о белорусской женской сборной. Можете понять, в чем кроются причины такого неудачного сезона у наших девушек?





– Не могу точно сказать, ведь не знаю, как люди готовились, какая у них мотивированность, на что они делали акцент. Может, у кого-то были проблемы или просто не подошла подготовка. К тому же у белорусок все как-то волнообразно. Аню Сола, например, сначала «похоронили», а потом она стала четвертой в спринте в Рупольдинге и превратилась в героиню. После профукала эстафету – снова пошла критика.





Поймите, нынешние белорусские биатлонистки имеют высокий уровень, но это не уровень Домрачевой или Скардино, от них ждать постоянных медалей и высоких мест не следует. Выступил человек хорошо – молодец, нет – работаем дальше.

И еще. Да, в Раубичах проводится чемпионат Европы. Да, все хорошо. Но я не уверен, что тренерский штаб сделал верный шаг – привез сюда основную команду. Это сугубо мое мнение. Поздравляю, конечно, белорусов с медалями, молодцы, Но, если разобраться, отбегав чемпионат мира, чемпионат Европы, а в понедельник улетев на Кубок мира, что спортсмены покажут? А ведь впереди еще три этапа КМ. Впрочем, тренерскому штабу виднее.

А что касается сезона в целом, падений и подъемов, то скажу так: это нынешний уровень белорусских спортсменок. Да, он, может, не такой, как хотелось бы, но это тоже достойный уровень. И что ты сделаешь – голову снесешь за то, что не принесли медали? Что имеем, то имеем.

– Ирина Кривко говорила, что она вынуждена бегать все гонки сезона, поэтому выдохлась.





– Так естественно. Посмотрите на нее: тростиночка. У нее нет такого здоровья, как у тех же Домрачевой, например, у Форсберг. Но даже сейчас нужно радоваться, что белоруски держат свой уровень. Так что я не считаю, что они провалили сезон. Просто не прыгнули выше головы.





– Причиной неудач может быть то, что команда готовилась к сезону по программам Владимира Королькевича?





– Не знаю. Да и как я могу что-то говорить на Владимира Борисовича, если не владею информацией. Он ответственный нормальный мужик. Да и что, за годы работы с россиянами, белорусами, словенцами, украинцами он не приобрел какой-то опыт? Не может быть такого, что Королькевич пришел, нахомутал и загнал всю команду. Это глупости. Не согласен с теми, кто говорит, что Королькевич все загубил, просто не всем может подойти его методика. Все в сборной хотят результата и делают все для этого.

Ищут в Беларуси какие- то резервы, растят новое поколение? Говорят об экспериментальной группе в Новополоцке.





Так сколько лет прошло после создания этой группы? Где спортсмены, где результаты? Не знаю. Федерация хвалится своей работой, но давайте все-таки смотреть на вещи объективно. Проводится Кубок федерации, еще какие-то соревнования, но по факту на юношеских и юниорских международных стартах либо нет команды, либо она не в полном составе. Не хочу и не имею права критиковать белорусскую федерацию, но мне в ее работе очень многое непонятно.