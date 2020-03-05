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Ложная тревога: ЧМ по хоккею в этом году в Минске точно не будет

Федерация хоккея Беларуси (ФХБ) со ссылкой на Международную федерацию (ИИХФ) сообщила, что Минск не рассматривается в качестве столицы чемпионата мира этого года в случае переноса из Швейцарии.

По словам пресс-секретаря ИИХФ Адама Стайсса, вариант переноса турнира 2020 года в Беларусь никоим образом не рассматривается. Международная федерация хоккея по-прежнему планирует проводить турнир в Швейцарии.

Также в ФХБ отметили, что ранее Беларусь не обращалась в ИИХФ с предложением принять у себя чемпионат мира 2020 года.


Напомним, что вчера президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что Минск является одним из вариантов в случае переноса чемпионата из Швейцарии.

— Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Беларусью. Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта, — цитировал Фазеля ТАСС.

Минск примет совместный с Ригой чемпионат в 2021 году.
Источник: tut.by
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