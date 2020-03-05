"МОК по итогам заседания исполкома принял решение внести изменения в протокол проведения парада сборных во время церемоний открытия Игр. Флаг своей страны должны нести спортсмены обоих полов", - рассказали в НОК.





Собеседники агентства отметили, что впервые на Играх в Токио будет два флагоносца.





По словам главы МОК Томаса Баха, "все участвующие в Олимпиаде 2020 года команды должны иметь в своем составе как минимум одного мужчину и одну женщину".





Касательно Игр в Токио Бах отметил высокую готовность к предстоящим стартам.





"Все соревновательные объекты построены. В Японии 4,5 миллиона билетов продано, при этом на их приобретение поступило более 80 миллионов запросов. Мы видим энтузиазм, который вызывают Олимпийские игры у жителей Японии", - заявил Бах.







