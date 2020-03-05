МОК: на открытии Олимпиады-2020 у каждой страны должно быть два флагоносца
Международный олимпийский комитет (МОК) внес изменения в церемонию открытия Олимпийских игр-2020, сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Беларуси.
"МОК по итогам заседания исполкома принял решение внести изменения в протокол проведения парада сборных во время церемоний открытия Игр. Флаг своей страны должны нести спортсмены обоих полов", - рассказали в НОК.
Собеседники агентства отметили, что впервые на Играх в Токио будет два флагоносца.
По словам главы МОК Томаса Баха, "все участвующие в Олимпиаде 2020 года команды должны иметь в своем составе как минимум одного мужчину и одну женщину".
Касательно Игр в Токио Бах отметил высокую готовность к предстоящим стартам.
"Все соревновательные объекты построены. В Японии 4,5 миллиона билетов продано, при этом на их приобретение поступило более 80 миллионов запросов. Мы видим энтузиазм, который вызывают Олимпийские игры у жителей Японии", - заявил Бах.
Источник: sputnik.by
11:44 05/03/2020
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