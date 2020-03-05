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Оле-Эйнар Бьорндален: мой телефон прослушивали в трех странах. В этом нет ничего необычного

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Оле-Эйнар Бьорндален рассказал, что сталкивался с прослушиванием телефона.

- В прошлом мой телефон точно прослушивали четыре раза. Есть любопытные люди, которые жаждут информации. Последний раз это произошло полтора года назад. А первый раз — 10 лет назад. Тогда я был в своей лучшей форме, в это время я заметил несколько перехватов моих телефонных разговоров.

Ты слышишь это, видишь, что пишут СМИ. Появляется информация, которую не надо выносить. И тогда ты замечаешь такое. На компьютере это еще больше заметно. Это случалось в трех странах (не в Китае), и Норвегия — одна из них. В этом нет ничего необычного. Я не очень боюсь за ту информацию, которая у меня в телефоне, — сказал Бьорндален в интервью tv2.no.
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