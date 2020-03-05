Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазел.





В связи с угрозой коронавируса швейцарское правительство запретило проводить публичные мероприятия, в том числе спортивные, с аудиторией более 1000 человек, запрет введен до 15 марта. Турнир пройдет в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. В Сочи есть две ледовые арены, которые были построены к Олимпийским играм 2014 года, — "Большой" и "Шайба".





"Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Беларусью, — сказал Фазел. — Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести в чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта".



