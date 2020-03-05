Артем Милевский: Поздравляю весь Брест и Брестскую область с победой!

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский, уделенный в начале второго тайма матча за Суперкубок Беларуси против «Шахтера» (2:0), поделился радостью от победы с корреспондентом pressball.by





- Приятно, очень приятно, что мы в Беларуси выигрываем трофеи. Недавно мне исполнилось 35 лет. В общем, в новом сезоне немножко настроение себе подпортил. Ребятам спасибо за все! Поздравляю весь Брест и Брестскую область с победой!





- Кент (Александр Алиев. — Прим.) помог?





- Кент? Да! Приехал же поддержать.



