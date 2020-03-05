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Артем Милевский: Поздравляю весь Брест и Брестскую область с победой!

Нападающий брестского «Динамо» поделился радостью от победы в матче за Суперкубок.

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский, уделенный в начале второго тайма матча за Суперкубок Беларуси против «Шахтера» (2:0), поделился радостью от победы с корреспондентом pressball.by.

- Приятно, очень приятно, что мы в Беларуси выигрываем трофеи. Недавно мне исполнилось 35 лет. В общем, в новом сезоне немножко настроение себе подпортил. Ребятам спасибо за все! Поздравляю весь Брест и Брестскую область с победой!

- Кент (Александр Алиев. — Прим.) помог?

- Кент? Да! Приехал же поддержать.
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