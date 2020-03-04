Суперкубок Беларуси - у брестчан. Милевский был удален
4 марта в Минске разыграли первый футбольный трофей в сезоне 2020 года. За Суперкубок Беларуси сошлись прошлогодний чемпион страны брестское «Динамо» и обладатель Кубка Беларуси солигорский «Шахтер».
Впервые с момента появления Суперкубка в 2010 году в этом матче не сыграл БАТЭ, пишет sport.tut.by
Матч завершился победой брестчан со счетом 2:0. Суперкубок третий год подряд уезжает в Брест. Два раза они отбирало его у борисовчан, а сегодня не дали его Солигорску.
21:49 04/03/2020
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