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На чемпионат мира по хоккею-2020 приедут не все сборные

На чемпионате мира по хоккею-2020 могут исключить несколько сборных из-за коронавируса

На чемпионат мира по хоккею-2020 приедут не все сборные
Чемпионат мира по хоккею-2020 в высшем дивизионе могут отменить или провести в сокращенном варианте из-за эпидемии коронавируса, уже ставшей причиной отмены многих мероприятий, пишет obozrevatel.com

Как сообщил вице-президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Калерво Куммола, организация готова на решительные шаги для обеспечения здоровья болельщиков, хоккеистов и тренеров команд. Однако в жертву придется принести спортивные интересы участников турнира.

"ИИХФ готова исключить несколько команд из числа участниц ЧМ-2020 по собственному решению и провести турнир в сокращенном формате. Медицинский комитет ИИХФ уже предложил отменить или перенести все турниры под эгидой федерации, которые должны пройти в марте. Исключение составит чемпионат мира среди женщин, который пройдет в канадском Галифаксе", – приводит слова Куммолы Ilta-Sanomat.


Чемпионат мира по хоккею-2020 по графику должен пройти в Швейцарии с 8-го по 24 мая.

Ранее в стране запретили организацию массовых мероприятий из-за угрозы распространения болезни, из-за этого матчи чемпионата Швейцарии по хоккею проводились без зрителей.

"Если запрет не будет отменен, мы ничего не сможем поделать с решением Швейцарии. Конечно, будет неприятно, если чемпионат мира придется отменить, но здоровье прежде всего. Мы надеемся, что распространение болезни прекратится. Перенос в другую страну? На это нет времени. И у нас нет реального плана действий на случай чрезвычайных ситуаций", – добавил Куммола.

Функционер также отметил, что вопрос о проведении турнира, скорее всего, будет окончательно решен до 17 марта.
Юрий Трохимчук
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