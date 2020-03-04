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Алана Мамаева: «Если бы Павел не попал в тюрьму, наша семья могла развалиться. А теперь он даже матом не ругается»

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала о том, как на ее мужа повлияло пребывание в заключении.




«Он начал думать о себе и стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом. 

Я подготовила целый список претензий к нему. Несмотря на то, что я не жалела его, он все выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился», – сказала Мамаева. 
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