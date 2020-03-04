Неудачный старт: Азаренко проиграла в 1/16 финала турнира в Монтеррее

Для нашей соотечественницы это был первый матч после полугодового перерыва.





Еще одна белоруска, Ольга Говорцова, в первом круге турнира в Монтеррее победила американку Каролин Долхайд (131) — 3:6, 6:2, 6:1. Но дальше вряд ли пройдет. Следующей ее соперницей будет украинка Элина Свитолина (7).