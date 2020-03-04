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Матч Грузия — Беларусь в Тбилиси, на который проданы все билеты, может пройти без зрителей из-за коронавируса

Матч полуфинала плей-офф квалификации чемпионата Европы-2020 между сборными Грузии и Беларуси под угрозой из-за эпидемии коронавируса.

Велика вероятность, что поединок, который должен пройти 26 марта на "Динамо-Арене" в Тбилиси, может быть отложен. Также возможен вариант проведения игры без зрителей, отмечает footballnews.ge.

УЕФА мониторит ситуацию вокруг эпидемии, у союза есть план "Б" на экстренный случай.

На матче в столице Грузии ожидается аншлаг, все билеты на арену, которая вмещает 54 тысячи зрителей, были проданы еще в конце февраля.
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