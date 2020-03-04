Руководители Футбольной ассоциации Англии (FA), Английской премьер-лиги и Английской футбольной лиги (EFL) провели встречу и обсудили возможные варианты развития событий в связи с эпидемией коронавируса. Футбольные власти, утверждает источник, дали согласие на проведение матчей без болельщиков, если правительство закроет стадионы.





Правда, руководство лиг настаивает на компенсации убытков тем клубам, которые напрямую зависят от продажи билетов.





Ранее в СМИ появилась информация, что британские власти рассматривают возможность отмены всех спортивных мероприятий на два месяца в связи с эпидемией коронавируса. В этом случае есть риск, что чемпионат Англии могут прервать, а лидирующий в таблице "Ливерпуль" может не выиграть золото АПЛ.





В ответ на это главный тренер "красных" Юрген Клопп заявил, что "фанаты "Ливерпуля" не настолько глупы, чтобы верить в такие вещи".



