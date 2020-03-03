Спортсмены тяжело работают, добывая медали. После лучей софитов осматриваются по сторонам: где же спонсоры и рекламные контракты? Многие атлеты убеждены, что наличие побед и рекордов предопределяет интерес спонсоров. К сожалению, это далеко не так. В частных разговорах некоторые спортсмены жалуются на неразвитый рынок отношений между бизнесом и спортом. Но разве им самим не нужно приложить определенные усилия, чтобы бизнес обратил на них внимание?





В это же время участники локального рекламного рынка обзванивают агентства в поисках героя рекламной компании из мира спорта – ну, дайте же кого-нибудь из спортсменов! Но только заметных, с аудиторией от 20 000 тысяч в соцсетях, с хорошими охватами и репутацией. И оказывается, необходимы исследования и замеры, помогающие определить популярность того или иного спортсмена, чтобы доверить ему стать лицом рекламируемого продукта.





Предлагаемый нами рейтинг поможет встретиться одним и другим. Спортсмены, попавшие в топ-20, смогут увидеть свою популярность, проверенную алгеброй. Остальные могут понять, в чем сильны их коллеги (помимо рекордов и титулов) и, возможно, начать работу над своим маркетинговым потенциалом. Для брендов рейтинг станет путеводителем в мир спортивных селебрити Беларуси. Тем более подобный рейтинг проводится вот уже третий год.

От Домрачевой до Стасевича. Рейтинг популярности спортсменов Беларуси-2018

Как считали?

Участниками исследования стали действующие белорусские спортсмены, добившиеся значимых спортивных достижений в 2019 году. Первичный список претендентов включал более 130 имен. Затем спортсмены оценивались по следующим критериям:





Интерес аудитории





Yandex WordStat





Для оценки количественного интереса к спортсменам был использован сервис WordStat. Этот инструмент показывает абсолютное количество результатов в поисковой выдаче интересующих имен. Учитывалось, сколько раз за прошедший год (с 1 января по 31 декабря 2019 года) пользователи интернета запрашивали информацию об участниках рейтинга.





Google Trends





В Google Trends используется относительный показатель популярности (в отличие от WordStat), но позволяет провести сравнительный анализ популярности запросов по именам спортсменам за выбранный отрезок времени. Сервис охватывает web-поиск по новостям, картинкам и YouTube. Сравнение графиков популярности запросов на каждого спортсмена позволило определить места в общем списке.





Количество подписчиков в социальных сетях





Основным фактором, позволяющем оценить популярность, является размер аудитории спортсмена в социальных сетях. Для рейтинга были использованы количества подписчиков в Instagram, как наиболее часто используемой спортсменами социальной сети (данные приведены по состоянию на 1 января 2020 года).





Экспертный опрос





Для участия в экспертном опросе были приглашены 20 специалистов, находящихся на ведущих ролях в Беларуси в спортивном менеджменте, общем и спортивном маркетинге, журналистике, спортивном образовании и в области PR. Каждый эксперт назвал по 20 имен спортсменов, оценив их с точки зрения привлекательности для массовой аудитории, репутации и спортивных достижений в 2019 году. В ходе опроса были названы 75 человек из общего числа претендентов.





Экспертная оценка сочетает баланс известности и значимости спортивных достижений, а также учитывает тональность восприятия спортсменов в других областях деятельности (общественные и социальные проекты, семейная жизнь и др.).









Данные по всем критериям сводились в таблицу. Сумма набранных мест переводилась в итоговые баллы по специальной формуле.









№ 20. Максим Недосеков, легкая атлетика (прыжки в высоту)





Достижения: золото II Европейских игр 2019 года, золото чемпионата Европы (U-23), 4-ое место на чемпионате мира





Максим Недосеков провел в 2019 году самый насыщенный сезон в карьере. Спортсмену пришлось два раза выходить на пик формы. Максим обладает яркой индивидуальностью. Много шума наделало его интервью в ходе II Европейских игр. Потребовалось вмешательство председателя Белорусской федерации легкой атлетики Вадима Девятовского, чтобы сгладить реакцию спортивных функционеров. Главное, что есть в Недосекове – готовность прыгать высоко и красиво именно для своей, белорусской, публики, даже если в секторе нет конкурентов. Максим любит и умеет делать шоу. Он, как никто другой, может раскачать зрителей на стадионе. Такое отношение к аудитории выделяет Максима из числа других атлетов. Люди из мира легкой атлетики нечасто попадают в рейтинги, и, как правило, идут к этому не один год. Сделанного за прошедший год Недосекову хватило, чтобы первым из представителей мужской легкой атлетики попасть в рейтинг, пусть пока и на 20-ое место. Есть уверенность, что в дальнейшем Максим способен прыгнуть выше и создать конкуренцию теннисисткам и футболистам.





№ 19. Анастасия Салос, художественная гимнастика





Достижения: золото Кубка мира (лента); бронза (лента) Гран-при Москва; бронза (многоборье) Гран-при Марбелья: золото (многоборье), золото (мяч), серебро (лента), бронза (булавы) Гран-при Холон.





Анастасия в этом году наступала на пятки лидеру сборной Екатерине Галкиной в плане спортивных достижений. Салос собрала россыпь медалей разного достоинства с турниров Гран-при, зачастую оказываясь в итоговых протоколах выше Екатерины. «Художницы» имеют большие международные аудитории в социальных сетях и Настя не исключение. Она отмечалась и в традиционных СМИ, например, отлично держалась при съемках интервью на телевидении. У юной спортсменки на удивление хорошо поставлена речь, в кадре она держится естественно и свободно.





В художественной гимнастике девушкам приходится выдерживать огромную внутреннюю конкуренцию в команде не только за спортивные результаты, но и за внимание публики. Поэтому, неудивительно, что в Анастасия в этой борьбе незаметно для себя оказалась на 19-ом месте общего рейтинга, заодно увеличив представительство художественной гимнастики в первой двадцатке в два раза. Для молодой спортсменки это более, чем достойный результат.





№ 18. Анастасия Веремеенко, баскетбол





Достижения: золото чемпионата Турции в составе Фенербахче (Стамбул)





Веремеенко улучшила свою позицию в рейтинге на одну строку.





Анастасия – лучшая баскетболистка Беларуси, проводится опрос на данную тему или нет. 2019-ый стал для нее особенным – впервые она взяла паузу в карьере после завоевания очередного золота чемпионата Турции, а затем неудачного выступления вместе со сборной в финале чемпионата Европы. В ноябре, практически не играя полгода, провела феноменальный матч за сборную. Дабл-дабл Веремеенко в квалификационном матче чемпионата Европы 2021 года помог повергнуть Англию с разгромным счетом. В конце года подписала контракт с клубом-участником женской Евролиги «Надежда» (Оренбург, Россия). В последнее время Анастасия стала не только символом женского белорусского баскетбола, но и его голосом. Несколько веских интервью с обозначением проблем, имеющихся в баскетболе, свое видение относительно фильма «Движение вверх», широко растиражированное российскими СМИ, высказывания в защиту брата Владимира – все говорит о том, что Анастасия перешла на другой уровень значения и влияния в белорусском баскетболе. Как итог – 17-е место.





№ 17. Марзалюк Василиса, борьба вольная





Достижения: золото II Европейских игр 2019 года





Так уж сложилось, что в белорусском спорте женщины находятся на первых ролях. У вольников много громких имен и побед, но именно Василиса Марзалюк стала первой, кто вывел вольную борьбу в рейтинг. Обладательница золотых наград Европейских игр 2015 и 2019 года, героиня многих материалов и статей в СМИ, Василиса как никто другой пропагандирует свой вид спорта, непостижимым образом сочетая высокие достижения на ковре и облик подиумной красавицы. Василиса не скрывает своих амбиций. И хотя ей не удалось квалифицироваться в Токио через чемпионат мира в Нур-Султане, наверняка болельщики не будут разочарованы ее стремлением блистать и побеждать.





№ 16. Владимир Самсонов, настольный теннис





Достижения: 18-ая ракетка мира





Легенда мирового настольного тенниса Владимир Самсонов вошел в рейтинг во многом благодаря домашним Европейским играм. Настольный теннис никогда не был избалован зрительским интересом, несмотря на головокружительную и долгую карьеру белоруса. Лето 2019 года изменило все. На Самсонова шли как на Ювентус или Арсенал. Он был одним из хэдлайнеров домашних Игр, знаменосцем белорусской делегации на церемонии открытия. Повторить медальный успех первых Европейских игр (тогда была завоевана серебряная медаль), Самсонов не смог, но доставил публике невероятное удовольствие своей игрой. В интервью Владимир как всегда был предельно конкретен, точен и беспристрастен в описании своих выступлений. И, настолько же эмоционален и благодарен, говоря о теплом приеме в Минске. Для Самсонова Европейские Игры в родной стране стали катализатором превращения известности в популярность. И Владимир заслуживает этого, как никто другой.





№ 15. Вера Лапко, теннис









В 2018 году Вера совершила невероятный прогресс, с 131-го места поднялась на 65-ое и эксперты прочили ей в 2019 году провыв в элиту. Но, по разным причинам, этого не произошло. Вера выступала только половину сезона. В августе 2019 года приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем, заморозив свой рейтинг на 135 позиции в мире. Однако, это не повлияло на ее положение в этом рейтинге. Благодаря высокой популярности тенниса как такового, упоминаний в СМИ за полгода оказалось достаточно, чтобы удержаться и даже подняться на несколько строк. А по числу запросов в Google Вера и вовсе забронировала место в первой десятке. В период простоя некоторые высказывания Веры, спортивные новостные порталы забирали на цитаты, что говорит о том, что представители тенниса всегда в поле зрения журналистов. История с потерянным багажом на рейсе Белавиа облетела не только спортивные СМИ. Сейчас известно, что Вера возвращается, а значит будет генерировать новости с кортов.





№ 14. Алина Талай, легкая атлетика (бег с барьерами)





Достижения: золото открытого чемпионата Бельгии (60 м)





Уже второй год история Талай – это борьба с травмами ради стартов. Алина вернулась на дорожку зимой 2019 года. В марте добралась до полуфинала на чемпионате Европе в помещениях. А затем приняла решение пропустить II Европейские игры в Минске, чтобы полноценно стартовать осенью на чемпионате мира в Дохе. Но в итоге из-за проблем со стопой пропустила и мировой форум.





В рейтинге Алина потеряла три позиции. Все-таки девять постов в инстаграм за год – своеобразный антирекорд. А ведь главной особенностью Талай являлось то, как близко она пускала в свой непростой мир поклонников. Ее откровенные тексты служили не как оправдания за упущенные шансы, но как возможность увидеть изнанку спорта глазами спортсмена. И пусть не каждый может понять причину и суть ее мотивации продолжать идти таким трудным путем, у Алины всегда есть мощная поддержка ее поклонников. Самым близким конкурентом из мира легкой атлетики для Талай оказалась Эльвира Герман, но слишком серьёзный задел в популярности был сделан Алиной в предыдущие годы. Это позволило удержать позиции в 2019 году.





№13. Игорь Стасевич, футбол





Достижения: лучший футболист Беларуси, серебро чемпионата Беларуси





Сезон 2019 года стал знаковым из-за смены гегемонии БАТЭ, что уже вызвало всплеск интереса не только истово футбольных аудиторий. Это значит, что топовые исполнители белорусского чемпионата получили гораздо больше внимания. Для капитана БАТЭ и лидера сборной, второй год подряд ставшего лучшим футболистом Беларуси, этот фактор сыграл на повышение позиции в рейтинге на пять строк и, в целом, на улучшение всех показателей. По оценке экспертов Игорь занял высокое место, в два раза подрос инстаграм Стасевича (хотя в сравнении цифры скромные). Но вряд ли это было самоцелью спортсмена. Просто футбол – самый массовый и посещаемый в абсолютных величинах вид спорта. И когда футболист, помимо достижения спортивного результата, уделяет время своим подписчикам, импозантен на мероприятиях, открыт для общения с прессой – это вызывает отклик и благодарность поклонников вида спорта номер один. Логически это должно стать точкой притяжения компаний, особенно производителей массовых продуктов!





№12. Александр Мартынович, футбол









Достижения: капитан сборной Беларуси, бронза российской премьер-лиги





Александр Мартынович, новичок рейтинга, без стеснения зашел на 12-ое место. Капитан сборной Беларуси летом 2019-го зафиксировал отметку в 200 матчей за российский «Краснодар», капитаном которого он также является. Затем установил рекорд выступлений среди всех игроков клуба во временном выражении – 18 000 минут. Но не в последнюю очередь рост популярности и числа запросов в поисковиках возник в связи с открытием Мартыновичем аккаунта в инстаграм 26-го июня. Началось с конфуза, связанного с непринятым в Беларуси написанием названия страны, и вызвавшего волну негодования болельщиков на родине. Без сомнения, Александр знает, как писать Беларусь, но, видимо, в большей степени ориентировался на аудиторию российского клуба и употребил привычное для нее с советских времен написание. Благодаря или вопреки такому старту, но аккаунт Мартыновича совершил вертикальный взлет! 16 000 подписчиков, среди которых икона российского футбольного инстамира Федор Смолов. Надо отдать должное самому Александру – он добротно ведет профиль, публикует качественные фото, проводит розыгрыши билетов на матчи для болельщиков.





№11. Екатерина Галкина, художественная гимнастика









Достижения: серебро чемпионата Европы (обруч), серебро (обруч) и бронза (индивидуальное многоборье) II Европейских Игр 2019 года





Галкина роскошна. В одинаковой мере на гимнастическом ковре, так и на яхтах за 50 миллионов долларов. Лучшая фотосессия 2019 года среди спортсменов несомненно принадлежит ей! И хотя стилисты WS Magazine не стали утруждаться и использовали образы, максимально близкие к художественной гимнастике, снимки и обложка (!) выглядят умопомрачительно. Еще бы Екатерине разорвать в высказываниях повторяющийся паттерн спорт – голод – боль. Но может быть, как сетовала сама гимнастка, это действительно потому, что журналисты спрашивают одно и то же!





У белорусских, русских, украинских гимнасток, и Галкина не исключение, огромное число иностранных поклонников. Как и в фигурном катании, это рафинированная публика, со своими идолами и кумирами. Но именно Екатерина удостоилась особо изощренного знака внимания! Испанская болельщица сделала внушительных размеров тату с изображением Галкиной. Это ли не признание? Галкина уже задумывается, чем будет заниматься по завершении карьеры, но дорогу к новому жизненному этапу согласна проложить только через Токио!





№ 10. Чингиз Аллазов, смешанные единоборства





Могли ли знать родители Чингиза Аллазова, что переезд в Минск, когда Чингизу было всего 9 месяцев, откроет их сыну путь в мир больших побед? Сейчас воспитанник клуба «Чинук» является одним из самых популярных и узнаваемых бойцов, 14-кратный чемпион мира по таиландскому боксу и версии К-1.





Чингиз почти год не выступал. Но 12 октября 2019 года в Милане одержал победу над маститым тайцем Судсакорном Сор Клинми в рамках своего эксклюзивного контракта с американским кикбоксинг-каналом Bellator Kickboxing. Импонирует, что боец всегда подчеркивает значение всей команды при подготовке к боям.





У Чингиза с персональным брендом все в порядке. Он первый среди всех в Инстаграм. 632 000 подписчиков! Даже Виктория Азаренко позади. Аллазов сотрудничает с одним из лучших производителей спортивной экипировки для единоборств. Спортсмен дал свое имя международному детскому турниру по тайскому боксу. В мае 2019 года в Минске второй раз прошел Chingiz Allazov Cup, собравший более 800 участников со всего мира.





№ 9. Динара Алимбекова, биатлон





Достижения: бронза (смешанная эстафета) чемпионата Европы





Объективно, на плечи Алимбековой и Кривко легла непосильная задача вытянуть на себе всю любовь к женскому биатлону белорусских болельщиков, взращенную в эпоху Домрачевой. Рейтинг охватывает календарный год, по сути два разных биатлонных сезона. И тот, и другой Алимбекова вряд ли занесет в актив. За исключением бодрого домашнего чемпионата Европы, остальные старты оказались смазанными. Старт нового сезона, принятый в ноябре 2019, не заладился настолько, что Динара уже принесла извинения болельщикам. Но при всех обстоятельствах, высокое 9-ое место в рейтинге не случайно. Оно отражает и традиционный интерес к биатлону и олимпийскую инерцию. Добавим к этому внесезонное внимание СМИ. Летом Динара охотно давала интервью, отвечала на вопросы о личной жизни (Динара встречается с биатлонистом сборной России Кириллом Стрельцовым), объяснила, почему убавляет звук, если комментирует Губерниев.





№ 8. Ирина Кривко, биатлон





Достижения: серебро (гонка преследования), бронза (индивидуальная гонка) чемпионата Европы





Все вышесказанное о подруге по команде актуально и для Ирины Кривко. Эстафетное золото Пхёнчхана в одночасье сделало спортсменок популярными и любимыми, одновременно поставив в зависимость от высокой планки на последующие сезоны. Ирина гораздо более удачно приняла старт сезона 2019 года. Но на Кривко и ответственности больше. Ведь именно она – лидер сборной! На нее возлагают надежды болельщики. Поисковики полны запросов на спортсменку. Но когда высоких мест в протоколах нет, популярность быстро может стать со знаком минус. Очень непросто соответствовать чаяниям болельщиков в постдомрачевскую эпоху.





Это и есть профессиональный спорт. Быть на виду и показывать лучшие результаты – задача профессионального спортсмена высокого класса. Что уж говорить об олимпийских чемпионках!





№ 7. Андрей Арямнов, тяжелая атлетика









Достижения: серебро чемпионата мира





Арямнов по итогам года собрал букет титулов – лучший спортсмен года Беларуси, лучший тяжелоатлет Беларуси. Андрей поставил цель – стать двукратным олимпийским чемпионом и планомерно к ней идет. В сентябре он завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Паттайе и является одним из пяти претендентов на поездку в Токио. Разное можно сказать об Арямнове, учитывая его неуживчивый характер, ошибки молодости и буйный темперамент. Но стоит взглянуть на комментарии под постом в день, когда была завоевана медаль в Таиланде и вы увидите, какая волна позитива и гордости болельщиков обрушилась на атлета. Арямнов – главный ньюсмейкер и трендсеттер среди белорусских спортсменов. Соперничать с ним в этом мог бы разве что Артем Милевский, если бы мог принять участие в рейтинге как белорус. У Арямнова есть мнение по любому поводу, будь то война WADA c допингом в России или название улиц в родном Борисове. В зачет для рейтинга шли цифры из Инстаграм, но у Арямнова есть отличный YouTube канал, который растет и развивается, Неудивительно, что за 2019 год Андрей смог подняться в рейтинге на 8 ступенек вверх.





№ 6. Андрей Орловский, смешанные единоборства





40-летней боец провел не лучший сезон, но боролся достойно. Более того эксперты считают, что по крайней мере три поражения из восьми последних, на совести судей. Последний бой года Андрею явно не удался. Наш бывший чемпион UFC в тяжелом весе был нокаутирован за 30 секунд в поединке с суринамцем Жаирзиньо Розенструйком на UFC 244. Надо отдать должное Орловскому – он извинился в Инстаграм перед поклонниками за неудачный бой, а заодно озвучил универсальный для любого спортсмена рецепт выхода из проигрыша: «Сегодня не мой вечер, полежу, погрущу, залижу раны и начну опять подниматься, мне не впервой…». Боец отметает все разговоры о завершении карьеры и в подтверждение своих слов под конец года анонсировал возможность поединка с Александром Емельяненко. В плане ведения Инстаграм только Аллазов создает конкуренцию Орловскому. У Андрея стиль общения с подписчиками и уровень контента высочайший.





№ 5. Виталий Гурков, смешанные единоборства





За год Гурков совершил восхождение в рейтинге на целых десять позиций. И пусть Google при запросах автоматически определяет Гуркова как вокалиста, это говорит лишь о том, что Виталий удачно совмещает спорт, творчество и бизнес. Гурков – обладатель солидного портфеля спонсоров и партнеров на белорусском рекламном рынке, создатель собственного бренда одежды и владелец боксерского клуба, а, с недавних пор, еще и телеведущий на СТВ.





Критиков, намекавших на то, что спорт для него закончен, Гурков элегантно утихомирил, став в июле 2019 года первым двукратным чемпионом мира по версии Kunlun Fight. В ноябре на домашнем чемпионате Европы по муай-тай проиграл в полуфинале и в середине декабря объявил о приостановке (не завершении!) карьеры на год.





Мы привыкли, что имя Гуркова связано с Мелитиной Станютой в белорусском медийном пространстве. В 2019-ом Виталий совершил мощную экспансию на территорию российских СМИ благодаря новости об отношениях с певицей Ритой Дакотой. Возможно, это всего лишь работа пиар-служб, но совместные упоминания Дакоты и Гуркова в таблоидах дают последнему огромный синергетический эффект узнаваемости и популярности!





№ 4. Александр Глеб, футбол









За прошедший год мы увидели Глеба в совершенно разных ипостасях. В феврале ему рукоплескал Лондон. Осуществилось желание Александра ещё раз сыграть на «Эмирейтс», стадионе главного клуба всей своей карьеры. Затем последовало внезапное расставание с БАТЭ. И да, «Ислочь»! В клубе из Минской области Александр готовил себя к переходу на тренерскую работу, но на поле был по-прежнему хладнокровен и умен. Собственно, именно в матче с «Ислочью» борисовский клуб и осознал, что чемпионство упущено. Глеб – гений белорусского футбола, навсегда занявший место в умах экспертов и болельщиков постсоветского пространства как игрок Штутгарта, Арсенала и Барселоны и сборной Беларуси За какой бы клуб не выступал Александр, он гарантированно будет участником рейтинга до момента завершения карьеры. Кажется, этот момент настал. В ноябре Глеб объявил, что уходит из большого футбола, 1-го декабря провел свой последний официальный матч чемпионата Беларуси. Прощальный матч Александр анонсировал на лето 2020 года. Но по инсайдерской информации завершение карьеры может быть отложено. Есть интрига для поклонников!





И еще три факта об Александре. В рейтинге Глеб, по-прежнему, первый из мужчин. В 2019-ом Александр второй раз стал отцом. Звездный футболист снялся в новогоднем клипе Галыгина в роли лесника. Эпизод заставляет задуматься – а знаем ли мы Глеба по-настоящему?





№ 3. Александра Саснович, теннис





Достижения: 62-ая в рейтинге WTA, полуфинал US Open (парный разряд)





Александра закончила сезон 2018 года на высокой 30-й позиции в рейтинге WTA. Теннисные эксперты прочили Саснович вхождение в топ-25 в 2019 году. Но на турнирах в 2019-ом Саснович не побеждала. Были добротные матчи, перемежаемые длительными сериями проигрышей. Год запомнился разногласиями с тренерами. Сначала она прекратила сотрудничество с Александром Ленючевым. Летом рассталась с тренером Платеником, проработав совместно всего 3 месяца, и до конца года пребывала в поисках нового специалиста. Но в медиапространстве Саснович была заметна. Во-первых, у спортсменки заработал собственный сайт, который стал источником качественного контента. Во-вторых, некоторые интервью Саснович очень запомнились содержанием, особенно в части доходов и трат. Можно провести аналогию с фразой Дональда Трампа «Одеваться следует для той работы, которую вы хотите иметь, а не для той, которую имеете». Похоже, что Александра трансформировала ее в «Производите такое впечатление, как будто вы уже являетесь игроком первой двадцатки». Возможно, благодаря именно этой стратегии, для Александры не было никакого риска остаться без высокого места в рейтинге.





№ 2. Виктория Азаренко, теннис





Достижения: 50-е место в рейтинге WTA





Виктория в весенне-летний период предприняла колоссальные усилия для возвращения на прежние вершины WTA. Поменяла команду, много выступала, чтобы обрести форму. Но теннисный сезон для нее продлился только девять месяцев. Последний матч в 2019 году провела 8 сентября в паре с Эшли Барти в финале парного разряда US Open, в котором уступила Соболенко и Мертенс. До этого успела два раза помочь сборной – в матчах против Германии и Австралии. К сожалению, пока Виктория не может строить свой рабочий график без оглядки на Билли Маккига, отца Лео. С конца сентября 2019 года Виктория не покидает Калифорнию, пока идет разбирательство в судебном споре за право опеки над общим сыном. В то же время при таких сложных обстоятельствах всего один балл отделил Викторию от первого места. Будь у нее закрыт судебный фронт, никто не смог бы легко конкурировать с Азаренко ни на корте, ни в рейтинге. Сейчас у нее совсем другие приоритеты, но Виктория получает огромную поддержку от своих почитателей со всего мира. Она не исчезает со страниц самых разных изданий и сама делится яркими моментами жизни в социальных сетях.





№ 1. Арина Соболенко, теннис





Достижения: 3 титула на турнирах в категории «Премьер» в одиночном разряде, победительница малого итогового турнираWTA Elite Trophy, 11 место в рейтинге WTA, первая ракетка Беларуси





Дарья Домрачева закончила спортивную карьеру, тем самым освободила первую строку рейтинга. Арина, прошлогодний второй номер, не стала откладывать и моментально заняла трон. Арина сходу выиграла первый турнир года – открытый чемпионат Шэньчженя, что позволило впервые в карьере засветиться в ТОП-10 мирового рейтинга. Затем, правда, провела череду скромных в плане достижений турниров. Осенью победила в парном разряде на открытом чемпионате США. Затем выиграла в китайском Ухане и, наконец, малый итоговый турнир WTA . По итогам сезона Арина гарантировала себе 11-е место в мировом рейтинге. Вообще, Арина – явление для белорусского социума, она будоражит сердца и умы. Яркая, страстная, настоящая. Ее игра, как и частная жизнь, никого не оставляет равнодушным. Чего стоит только история расставания с тренером Дмитрием Турсуновым практически в режиме реалити-шоу. Ариной заполнены новостные полосы порталов не только спортивных изданий. Добавьте к этому горячие фото, многочисленные сторис с интерактивными опросами для подписчиков в ее Инстаграм – и вам откроется секрет первого места в рейтинге.





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По сравнению с прошлым годом рейтинг обновился на 30%. Места сохранили 14 человек из 20-ти.

Кто ушел?

Закончили спортивные карьеры и, соответственно, покинули рейтинг Дарья Домрачева, Надежда Скрадино, Максим Мирный.





Не смогли удержать свои позиции в двадцатке Анна Гуськова (7-ое место), Ольга Мазуренок (16) и Артем Быков (17).





В 2019 году пошатнулась тенденция, согласно которой белорусский спорт держится на женских плечах. Во всяком случае в первой десятке случился паритет – 5 мужчин, 5 женщин. Тогда как в рейтинге прошлого года в первой десятке было всего трое мужчин. Общий баланс также выровнялся – 11 женщин и 9 мужчин (против прошлогодних 13 к 7-ми).





Среди первых двадцати самых популярных спортсменов Беларуси находятся представители 10-ти видов спорта.





Летние виды спорта доминируют по количеству (18 из 20) и качеству занятых мест.





В лидерах, по-прежнему, теннис. В прошлом году пять из двадцати мест занимали мастера ракетки. С уходом Максима Мирного из большого спорта, в «джазе» остались только девушки. Они смогли не только сохранить места, но и удерживают весь подиум. Вера Лапко, несмотря на неудачный год, поднялась на четыре позиции вверх.





Теннис преследует футбол. Александр Глеб занял высокое четвертое место, демонстрируя уже который год, что среди мужчин в белорусском спорте по популярности он вне конкуренции. Футболисты сохранили все три прошлогодние места, с той лишь разницей, что Артема Быкова заменил Александр Мартынович. У Быкова получился смазанный сезон (из-за перелома провел только 11 матчей), что не могло не сказаться на его медийности. Меньше игр, меньше упоминаний в прессе. В результате он опустился на 27-ое место. Но, Динамо (Брест) – чемпион! А центральный полузащитник продолжает производить один из самых качественных контентов в инстаграме среди футболистов.





За футболом по числу представителей (по 2) следуют художественная гимнастика и легкая атлетика.





В прошлом году Екатерина Галкина была единственной представительницей гимнастики. В этот раз ей составила компанию Анастасия Салос, новичок рейтинга.





У легкой атлетики было два места. Алина Талай с 11-го переместилась на 13-ое, Ольга Мазуренок, которая категорически сторонится социальных сетей, утратила 16-ое место (сейчас на 26-ом). Но престиж вида спорта по-мужски поддержал Максим Недосеков.





Четыре летних вида спорта (баскетбол, борьба, настольный теннис и тяжелая атлетика) имеют по одному представителю.





Игровые виды спорта (футбол, баскетбол) заняли в сумме четыре места. Как и в прошлом году, среди игровиков Анастасия Веремеенко является единственной представительницей прекрасного пола. Причем, как в прямом, так и переносном смысле. Ведь Настя – амбассадор спортивных паркетных полов, которые производятся в Беларуси.





Отдельных слов заслуживают представители неолимпийских видов спорта. Их трое и все одни являются представителями смешанных единоборств. Это давно традиционный вопрос и притча во языцех – каким образом Беларусь годами производит чемпионов практически во всех боевых дисциплинах? И пусть Андрей Орловский, наш своеобразный «Овечкин» в ринге, состоялся как спортсмен и бренд далеко за океаном. Но Гурков и Аллазов являются фантастическими примерами как можно существовать вне системы государственного финансирования и добиваться оглушительных результатов не только в состязаниях, но и в использовании маркетингового потенциала профессионального спортсмена.





Зимние виды представлены только биатлоном. Ирина Кривко и Динара Алимбекова занимают 7-ое и 8-ое места соответственно. Для зимних видов год был постолимпийским, кроме того Ирине и Динаре откровенно сложно компенсировать отсутствие Домрачевой и Скрадино, как на лыжне и стрельбище, так и в медийном пространстве. Но, в Беларуси так любят биатлон, что популярность обеих спортсменок только возросла, каждая смогла подняться на 5 строк. К тому же, за их спинами разместился Аллазов, что означает, что девчонки не пропустили выше себя никого из новичков рейтинга. Хорошая командная работа!





Отметим, что 2019 год ввиду отсутствия как зимней, так и летней Олимпиады не должен был дать событийного и информационного преимущества представителям зимних и летних видов спорта, как это обычно бывает в олимпийское межсезонье. Ситуацию изменили домашние II Европейские игры. Интерес болельщиков и медиа был прикован к видам спорта, вошедшим в программу Игр, и некоторые спортсмены этим воспользовались. В двадцатку ворвались победители Игр Максим Недосеков и Василиса Марзалюк, и, что особенно радует, ветеран белорусского настольного тенниса, Владимир Самсонов. Медийные показатели возросли во многом благодаря большому медальному урожаю и высокому местному интересу к событию.





Буквально в шаге от двадцатки остановились Марина Литвинчук (21-ая) и Василий Кириенко (22-ой). Ждем с нетерпением, когда представители гребли займут места повыше. Представители гребли на байдарках и каноэ триумфально выступили на чемпионате мира 2019 года в Венгрии. Не будем забывать, это рейтинг популярности атлетов, а не спортивных достижений. Пока же представители гребных видов спорта в большинстве своем ориентированы на работодателей (Министерство спорта, федерации), нежели на широкие аудитории любителей спорта.





Обращает на себя внимание тот факт, что спортсмены, уделяющие время созданию своих аудиторий в социальных сетях и снабжающие их качественным контентом, легче переносят неудачное в плане спортивных результатов время. Они создают своеобразную подушку безопасности, что позволяет им продержаться год и более без значимых побед, пользуясь моральной поддержкой своих поклонников. Подтверждением тому служит пример Алины Талай, прошедшей за последние сезоны через взлеты и падения, травмы и восстановления вместе с почитателями своего таланта, при этом сохраняя место в двадцатке.





Не можем обойти стороной номинации «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» года в Беларуси.





Про Андрея Арямнова уже сказали в персональном профиле.





Александра Романовская стала лучшей спортсменкой Беларуси, но в рейтинге популярности оказалась только в четвёртом десятке. Скрытое защитной маской во время выступлений лицо затрудняет задачу быть узнаваемой для широкой аудитории. Фристайлистам для узнаваемости нужны победы и медальные церемонии с крупными планами. К Романовской подиумы пришли. Значит, и популярность не за горами? Но этому противоречит закрытый аккаунт в инстаграме, и неутешительный вывод, что у спортсменки пока нет коммуникаций с поклонниками. А ведь именно через создание аудиторий и пролегает дорога к спонсорским контрактам!





Подытоживая обзор рейтинга, можно сказать, что в Беларуси сложился пул из 10-ти элитных спортсменов. Они достойно и стабильно выступают на международной арене, имеют многочисленные международные аудитории поклонников в социальных сетях, а их каналы продвижения востребованы спонсорами. Вторая десятка менее элитарна, но для попадания в нее также недостаточно просто добыть медаль мирового или европейского первенства. Входным билетом является спортивный результат, помноженный на кропотливую работу по созданию и поддержанию персонального бренда спортсмена.





В третьем, четвертом эшелонах много титулованных атлетов, занявших первые места в сугубо спортивных рейтингах по итогам 2019 года. Среди них лучшая легкоатлетка года Татьяна Холодович, олимпийский чемпион Владислав Гончаров, чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина.





Никому из спортсменов не вменяется в обязанность быть популярным, узнаваемым и прикладывать для этого специальные усилия. Это личный выбор каждого. В подтверждение того, какими разными могут быть подходы, короткие цитаты из интервью двух белорусских спортсменов.





Из интервью Екатерины Галкиной (70 000 подписчиков в инстаграм):





— Я себя люблю и не стесняюсь этого, а гимнастика – это помимо колоссального труда, еще и хорошая возможность собрать восхищенные взгляды поклонников.





Из интервью Ильи Шкурина:





— Почему у тебя нет Инстаграма? Заведешь? – интересуется пресс-служба футбольного ЦСКА.





— Нет! Зачем?





Фото: Gettyimages.ru/, gimnastika.pro, k-1global.com, fcisloch.by, Ксения Деревяго, Павел Орловский.







