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Майк Тайсон заявил, что ощущает "пустоту внутри себя"

Бывший боксер Майк Тайсон заявил, что после окончания карьеры он ощущает "пустоту внутри себя".


Тайсон завершил карьеру в 2005 году
Фото: EPA
Американский экс-боксер Майк Тайсон в авторском подкасте на YouTube-канале Hotboxin' with Mike Tyson рассказал, что чувствует после окончания карьеры.

"Я знаю искусство боя, искусство войны. Меня учили этому всю жизнь. Вот почему меня боялись, когда я выступал. Для этого я и родился. Но теперь эти дни позади. Внутри меня какая-то пустота, я – никто. Я работаю над тем, чтобы быть скромным и сдержанным. И плачу, потому что я больше не тот человек", – сказал Тайсон.

Экс-боксер заявил, что "чувствует себя козлом", поскольку не позволяет прежнему Тайсону выбраться наружу.

"Если это произойдет, настанет ад. И это совсем не смешно. Говорю спокойно, как будто я крутой парень. Но я просто ненавижу его и боюсь", – сказал Тайсон.
Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году. С 1985 года американец провел 58 боев, победив в 50 из них, шесть завершились поражением Тайсона, а два боя – вничью.
gordonua.com
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