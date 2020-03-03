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Сегодня наша сборная узнает соперников по групповому этапу Лиги наций 2020/21

Жеребьевка начнется в 20.00

3 марта в Амстердаме пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги наций 2020/2021. Начало – 20.00 по белорусскому времени.

55 национальных сборных Европы сыграют в четырех лигах – A, B, C и D – в зависимости от выступлений в Лиге наций-2018/19.

Сборная Беларуси находится во второй корзине Лиги С.

Наша команда получит в соперники по одному представителю из первой, второй и четвертой корзин лиги С.

Лига A:

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Лига B:

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Лига C:

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Лига D:

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино


Сборные в группе сыграют друг с другом дома и в гостях. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая запланирована на июнь 2021 года.

Последние места групп в лигах A и B опустятся лигой ниже. Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше.

Матчи группового этапа пройдут с 3 сентября 2020 года по 17 ноября 2020-го.

Встречи финальной стадии состоятся 2, 3 и 6 июня 2021 года
Источник: tribuna.com
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