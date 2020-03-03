3 марта в Амстердаме пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги наций 2020/2021. Начало – 20.00 по белорусскому времени.





55 национальных сборных Европы сыграют в четырех лигах – A, B, C и D – в зависимости от выступлений в Лиге наций-2018/19.





Сборная Беларуси находится во второй корзине Лиги С.





Наша команда получит в соперники по одному представителю из первой, второй и четвертой корзин лиги С.





Лига A:





Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария





Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия





Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция





Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия





Лига B:





Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия





Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия





Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия





Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния





Лига C:





Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия





Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр





Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург





Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова





Лига D:





Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн





Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино









Сборные в группе сыграют друг с другом дома и в гостях. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая запланирована на июнь 2021 года.





Последние места групп в лигах A и B опустятся лигой ниже. Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше.





Матчи группового этапа пройдут с 3 сентября 2020 года по 17 ноября 2020-го.





Встречи финальной стадии состоятся 2, 3 и 6 июня 2021 года