В куда более близком будущем — этап Кубка IBU, который должен стартовать на той же самой трассе в "Раубичах" уже послезавтра. При этом работы в спортивном комплексе возобновятся с новой силой, едва стадион покинут последние участники соревнований. Перспектива выхода на мировой уровень теперь уже обрела вполне конкретные черты, а авральное спасение трассы и поиски снега перед чемпионатом Европы показали, что к подобным сюрпризам важно быть готовыми. В ближайшее время "Раубичи" ждут серьезные изменения.





Сразу после окончания сезона закрывается на ремонт гостиница № 1. Думаю, за год мы должны справиться. Планируется капитальный ремонт спортивного зала. В мае должна быть завершена экспертиза проекта системы оснежения трассы — она позволит в более сжатые сроки и с гораздо меньшими затратами готовить покрытие. Завершается расчистка водохранилища. Месяц назад мы проводили консультации с нашими коллегами из Контиолахти, изучали их опыт хранения снега. Нынешний сезон, правда, получился таким, что снег не удалось запасти не то что на следующий год, но даже на решение актуальных задач. Надеюсь, такая аномалия больше не повторится и нам удастся по ходу зимы не только укладывать трассу и стадион, но также заполнять снегохранилища. После обсуждения с финскими коллегами и белорусскими проектировщиками было решено, что одна площадка для хранения снега будет организована неподалеку от крытого катка — там когда то планировали строить еще одну ледовую арену. Вторая будет создана на самом дальнем краю трассы — там есть большой природный овраг, в который можно уложить тысяч 50-60 кубометров снега. По нашим расчетам, эти меры позволят в будущем обезопасить себя от природных катаклизмов и быть готовыми к тому, чтобы провести на высочайшем уровне соревнования самого высокого уровня, — цитирует Карася "СБ"



