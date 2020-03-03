Захаров предложил увязать зарплаты тренеров с титулами

Как оказалось, это далеко не все темы, которые выносились на обсуждение и были приняты тренерским советом. В распоряжение «Трибуны» попал итоговый документ заседания, содержащий очень много интересных пунктов.

В преамбуле документа говорится, что в среду были рассмотрены предложения председателя тренерского совета Михаила Захарова, который также возглавляет сборную Беларуси. Судя по заголовку, тренерский совет и рабочая группа федерации приняла консолидированное решение по десяти пунктам, которые предлагают внести в регламент, начиная со следующего сезона. Теперь новациям остается пройти согласование в Совете директоров и получить одобрение на исполкоме ФХБ. Только после этого пункты смогут внести в регламент на сезон-2020/21.





Так что же предложил Захаров и что решили совместно тренерский совет и рабочая группа ФХБ?

Изменения в зарплатах главных тренеров и хоккеистов





Больше всего внимание привлекает пункт №8. В соответствии с нынешним регламентом, главные тренеры команд элитного дивизиона «Париматч-Экстралиги» могут получать зарплату до шести тысяч рублей в месяц. Однако тренерский совет рекомендует изменить размер оплаты в зависимости от достижений коуча в чемпионате. При этом цифры указаны в долларах. Итак:





1-кратный чемпион Экстралиги может получать до 4000$





3-кратный – до 5000$





5-кратный – без ограничений





Из действующих тренеров белорусского чемпионата три титула только у коуча «Немана» Сергея Пушкова. Семь чемпионских званий имеет главком сборной Захаров. Если изменения включат в регламент, то ММЗ сможет претендовать на неограниченную зарплату в любом белорусском клубе, если, конечно, соберется совмещать посты с национальной командой. При этом не обозначено, будет ли оклад титулованных тренеров входить в командный потолок зарплат.





Ранее, еще в феврале 2013 года, Александр Лукашенко как раз критиковал белорусских тренеров за нескромные зарплаты.





«Некоторые тренеры получают сегодня по 70, а то и больше миллионов рублей, занимая последние места в своих турнирах», – заявил глава государства. В долларовом эквиваленте 70 миллионов рублей на тот момент составляли более 8 тысяч долларов. Как раз в сезоне-2012/13 «Юность», ведомая Захаровым, не самым удачным образом выступала в ВХЛ, где была среди аутсайдеров.





Также изменения могут коснуться сборников, выступающих в белорусском чемпионате (пункт №7). Если хоккеист попадет в заявку большинства матчей националки на чемпионате мира, то, предполагается, он сможет рассчитывать на зарплату пять тысяч долларов в месяц. Сейчас регламент позволяет платить любому игроку до шести тысяч рублей. При этом долларовое вознаграждение сборников не будет учитываться в общей сумме зарплат всей команды, а значит, и не подпадать под потолок. Эксперты из белорусского хоккея оценивают перечисленные выше предложения как попытку завуалированного поднятия потолка зарплат в обход согласованных с президентом цифр.





При определении лучшего тренера будет скудный выбор









Шестой пункт предлагает вручать статуэтку лучшему тренеру страны только одному из двух возможных кандидатов – или коучу национальной команды (в настоящий момент это Захаров), выполнившей поставленную задачу (в прошлом году это Андрей Сидоренко), или наставнику клуба-чемпиона Беларуси.





Формат чемпионата могут вновь поменять





Совет предлагает отказаться от деления на шестерки, а проводить классические регулярки в двух дивизионах. Элита, состоящая из восьми клубов, должна сыграть в восемь кругов – 56 матчей. После этого две худшие команды Д1 в мини-плей-офф встретятся с двумя лучшими из Д2. Победители стыков отправятся играть в четвертьфинал Кубка президента, где через несколько дней попадут на два лучших клуба регулярки.





При этом некоторые руководители клубов не поддерживают предложенный формат, так как нынешняя система оказалась жизнеспособной. По их мнению, зрительский интерес имел место и в шестерке лидеров и в битве за место в плей-офф, где кроме двух команд из элиты выступали четыре представителя Д2. В двух мини-турнирах интриги сохранялись до последних матчей. Также клубные боссы опасаются, что при проведении классической регулярки зрительский интерес к матчам Д2 может сократиться.





Могут подкорректировать и заявку на матч





Пункт №3 предлагает включать в заявку не менее четыре хоккеистов не старше 2001 г.р. В их количество могут войти игроки и не с белорусскими паспортами, не заигранные за сборные своих стран.





Также по замыслу совета на лед смогут выходить до 10 иностранных хоккеистов в возрасте до 25 лет, максимум трое из которых легионеры – не граждане Беларуси и России. Узнав об этом предложении, руководители детских школ опасаются, что засилье молодых хоккеистов с российскими паспортами негативно повлияет на конкурентоспособность доморощенных игроков.





Интересно, что в пункте №10 клубам рекомендуется формировать команды на основе своих воспитанников и приблизиться в этом показателе к 50 процентам. Налицо возможное противоречие.





Никто не захочет стать фармом?









По всей видимости, от распределения всех хоккеистов «Динамо» по командам лиги в тренерском совете как минимум на время отказались. Однако при этом орган предлагает прекращать заявку «зубров», имеющих двусторонние контракты с фармами, за 48 часов до старта плей-офф Экстралиги.





На практике такое решение может отбить желание команд становиться фарм-клубами «Динамо». За месяц до старта плей-офф для фармов, как и для других клубов, закроется трансферное окно, а значит больше 25 человек уже не заявить. Но если на момент возвращения хоккеиста из «Динамо» ростер фарма уже будет полон, клубу придется расторгать контракт с другим хоккеистом из заявки в одностороннем порядке, что подразумевает под собой выплату компенсации.





В такой ситуации фармам не останется другого выхода, как с конца января до конца февраля держать вакантные места в заявке под возможный приезд хоккеистов из «Динамо». Но, к примеру, если «зубры» выйдут в плей-офф КХЛ, то фармам придется играть усеченным составом в Кубке. Такая перспектива вряд ли кого-то устроит.



