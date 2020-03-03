Международный кубок чемпионов отменили из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса в Китае, было принято решение не проводить товарищеский турнир Международный кубок чемпионов в Азии. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает BBC





Также приостановлен чемпионат Швейцарии. В стране власти запретили массовые мероприятия с участием более тысячи человек до средины марта.

Клубы, в свою очередь, на собрании приняли решение начать игры с 23 марта, если запрет не будет продлен.

Из-за вспышки коронавируса без зрителей останутся Гонки Кубка мира по биатлону в Нове Место.