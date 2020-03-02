Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место пройдет без зрителей на трибунах. Причиной послужила угроза распространения коронавируса.

Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.





«Это решение совета безопасности государства, и организаторы соревнований его примут, им придется с этим смириться.









Учитывая, сколько человек должно присутствовать на мероприятии, по моему мнению, другой альтернативы не было», – приводит слова Гамачека ТАСС со ссылкой на чешское агентство СТК.





Ранее сообщалось, что этап может быть отменен или перенесен, так как в Чехии были зафиксированы три случая заражения коронавирусом нового типа.





Соревнования в Нове Место пройдут с 5 по 8 марта. По статистике, это самый посещаемый этап Кубка мира, пишет ex-press.by





Серебряный призер Олимпийских игр-2018 Михал Крчмарж высказал мнение о проведении этапа Кубка мира в чешском Нове Место без зрителей.





«Я пытаюсь найти то сравнение, которое описывает гонки в Нове Место без болельщиков... и нашел: это будет как секс без оргазма!» – написал Крчмарж в инстаграме.



