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«Это будет как секс без оргазма!». Реакция чешского биатлониста на решение провести этап КМ без зрителей

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место пройдет без зрителей на трибунах.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место пройдет без зрителей на трибунах. Причиной послужила угроза распространения коронавируса.
Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

«Это решение совета безопасности государства, и организаторы соревнований его примут, им придется с этим смириться.


Учитывая, сколько человек должно присутствовать на мероприятии, по моему мнению, другой альтернативы не было», – приводит слова Гамачека ТАСС со ссылкой на чешское агентство СТК.

Ранее сообщалось, что этап может быть отменен или перенесен, так как в Чехии были зафиксированы три случая заражения коронавирусом нового типа.

Соревнования в Нове Место пройдут с 5 по 8 марта. По статистике, это самый посещаемый этап Кубка мира, пишет ex-press.by

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 Михал Крчмарж высказал мнение о проведении этапа Кубка мира в чешском Нове Место без зрителей.

«Я пытаюсь найти то сравнение, которое описывает гонки в Нове Место без болельщиков... и нашел: это будет как секс без оргазма!» – написал Крчмарж в инстаграме.
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