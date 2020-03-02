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Упс! Рекорд Месси побил Винисиус Жуниор

"Реал" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании одержал победу над "Барселоной" со счетом 2:0.


Как сообщает sportbox.ru, первый мяч забил Винисиус Жуниор, отличившись в возрасте 19 лет и 233 дней. Тем самым он побил рекорд капитана каталонцев Лионеля Месси. Аргентинец забил "Реалу" в марте 2007 года в возрасте 19 лет и 259 дней.

Винисиус в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 18 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

 
ru.oxu.az
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