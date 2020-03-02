Экс-госсекретарь Совбеза стал директором БГК имени Мешкова

Он будет исполнять функции, которые до сих пор были возложены на Аделаиду ​​Мешкову, сообщает пресс-служба гандбольного клуба.





Межуеву 60 лет. Он — уроженец Ляховичей. Профессиональный военный. Был депутатом Палаты представителей, возглавлял Постоянную комиссию по национальной безопасности.





Госсекретарем Совета безопасности стал в декабре 2013 года. В 2015-м Межуев попросил Александра Лукашенко уволить его "в связи со сложными семейными обстоятельствами".





Ранее Александр Межуев возглавлял федерацию гандбола Брестской области и был среди инициаторов создания БГК имени Мешкова.