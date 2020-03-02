



Межуев родился 11 июля 1959 года в городе Ляховичи Брестской области. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, московскую Военную академию имени М.В.Фрунзе и московскую Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Проходил службу в командных и штабных должностях: командира бригады, заместителя командующего войсками оперативного командования, начальника штаба — первого заместителя командующего оперативного командования, командующего войсками оперативного командования, начальника Главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь.





Имеет звание генерал-майор. Был членом коллегии Министерства обороны. В 2013-15 годах Александр Межуев занимал пост государственного секретаря Совета безопасности. Награжден 20 медалями, а также Почетной грамотой Национального собрания РБ.





Пресс-служба БГК отмечает, что Александр Вениаминович не чужой человек для спорта и в частности — для гандбола. В свое время он возглавлял федерацию гандбола Брестской области и являлся одним из инициаторов создания БГК им. Мешкова.