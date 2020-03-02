Этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место пройдет без зрителей

Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.





«Это решение совета безопасности государства, и организаторы соревнований его примут, им придется с этим смириться. Учитывая, сколько человек должно присутствовать на мероприятии, по моему мнению, другой альтернативы не было», – приводит слова Гамачека ТАСС со ссылкой на чешское агентство СТК.





Ранее сообщалось, что этап может быть отменен или перенесен, так как в Чехии были зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом нового типа.





Этап Кубка мира в Нове Место пройдет с 5 по 8 марта.