Этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место пройдет без зрителей
Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место пройдет без зрителей на трибунах. Причиной послужила угроза распространения коронавируса.
Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.
«Это решение совета безопасности государства, и организаторы соревнований его примут, им придется с этим смириться. Учитывая, сколько человек должно присутствовать на мероприятии, по моему мнению, другой альтернативы не было», – приводит слова Гамачека ТАСС со ссылкой на чешское агентство СТК.
Ранее сообщалось, что этап может быть отменен или перенесен, так как в Чехии были зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом нового типа.
Этап Кубка мира в Нове Место пройдет с 5 по 8 марта.
Источник: sports.ru
12:48 02/03/2020
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