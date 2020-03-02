+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Cегодня в УЕФА обсудят возможную отмену Евро-2020 из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал, что существует возможная угроза отмены Евро-2020 из-за коронавируса, сообщает Газета.ру со ссылкой на AS.

2 марта в Амстердаме состоится заседание Исполнительного комитета УЕФА, где будет обсуждаться вопрос распространения вируса в Европе.

Напомним, что в Италии отменили пять матчей национального чемпионата. Также под вопросом проведение летних Олимпийских игр в Токио.

В УЕФА заявили, что организация сотрудничает с национальными здравоохранительными учреждениями и правительствами и следит за ситуацией.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
БОЛЕЗНЬ ЗА ГРЕХИ?
Владимир Подгол
Президентская звезда М.Мясниковича
Павел Знавец
Музычныя фрагменты ў маім выкананні.
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru