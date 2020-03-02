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Арина Соболенко поднялась в рейтинге WTA на 11-е место

Арина Соболенко поднялась в рейтинге WTA с 13-го на 11-е место. Обновленный его вариант был опубликован 2 марта.

В субботу теннисистка победила на турнире в Дохе, что и позволило ей улучшить своё положение в рейтинге. До попадания в первую десятку совсем близко: у Соболенко 3615 баллов, у японки Наоми Осака, которая занимает 10-е место, 3625.

Первой ракеткой мира по-прежнему остается австралийка Эшли Барти.

Виктория Азаренко, которая временно не выступает, потеряла 5 позиций и занимает 56-е место. Александра Саснович поднялась с 119-го на 116-е место. Ольга Говорцова сохранила за собой 142-ю строчку в рейтинге.
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