Реал выиграл у Барселоны битву за лидерство в чемпионате Испании

В рамках 26-го тура чемпионата Испании на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоялась встреча грандов европейского футбола "Реала" и "Барселоны". В первом тайме острее была "Барселона", но каталонцы свои шансы не реализовали - забивать могли Антуан Гризманн, Артур и Лео Месси.

После перерыва уже "Реал" выглядел предпочтительней. Пару моментов было у Иско (в первом случае спас Андре тер Штеген, а затем Жерар Пике остановил мяч на линии ворот), а забить "сливочным" удалось на 71-й минуте.





Винисиус Жуниор ворвался в штрафную с фланга и пробил с острого угла - мяч рикошетом от ноги Пике влетел в сетку.





В конце встречи "Реал" отличился еще раз - Мариано, который вышел на замену, понадобилось меньше минуты, чтобы отличиться. Нападающий убежал от Самюэля Умтити и с острого угла переиграл тер Штегена.





Таким образом, "Реал" вернулся на первое место в таблице Примеры. У "сливочных" в активе теперь 56 очков, а у "Барселоны" осталось 55.





"Реал" - "Барселона" - 2:0





Голы: Винисиус, 71, Мариано, 90+2





"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде (Лукас Васкес, 86), Каземиро, Кроос, Иско (Модрич, 79), Винисиус Жуниор, Бензема (Мариано, 90+1)





"Барселона": тер Штеген, Семеду, Умтити, Пике, Альба, Артур (Ракитич, 81), Бускетс, Видаль (Брейтуэйт, 69), де Йонг, Месси, Гризманн (Фати, 81)



