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Бывший спортивный директор «Динамо» подвел итог сезона для «зубров»

«Хороший, я бы сказал, во многом показательный матч получился с москвичами. «Пижонство» подопечных Крикунова было классически наказано. И это им еще аукнется в плей-офф... Игра Андрея Костицына – «бальзам на сердце». Красавец! Мастер!

А победы нужны и важны в любое время и при любых обстоятельствах... Есть у нас ребята, с которыми нужно работать и можно строить команду. И молодые, и опытные. Говорил об этом всегда. Другое дело,кто и как это будет претворять в жизнь...

Убежден, что лучше Крэйга сработали бы многие белорусские тренеры. Или зарубежные, ставшие для нас уже давно своими. Назову только тех, кто не практикует сейчас в КХЛ. Например, Занковец, Пушков, Захаров, Файков, Сидоренко, А.Л. Гусов...

Сезон, который мог стать очень даже перспективным, провален. И виноват в этом Вудкрофт. И менеджеры, его пригласившие... Нравится это кому-то или нет...» – написал Олег Иванов в своем Instagram.
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