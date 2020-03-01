Площадка под Национальный стадион готова: пока там нет техники – только лужи и грязь
Начать стройку должны скоро.
В Минске скоро появится Национальный футбольный стадион, который Китай любезно подарил Беларуси. Обо всем договорился лично Александр Лукашенко. Ведь, по словам президента, стране негоже жить без чисто футбольной арены.
Проект арены показали еще прошлой весной на встрече Лукашенко и Си Цзиньпина в Китае. Вмещать она будет 33 тысячи, а выглядеть так:
«Я попросил, чтобы они были с китайским колоритом – стадион, бассейн, идет проработка этих вопросов. Китайцы делают проект, чтобы под ключ, я просил именно так, как подарок белорусскому народу», – рассказывал Александр Григорьевич.
Вместе со футбольным стадионом китайцы возведут белорусам бассейн международного стандарта. Такой щедрый двойной подарок оценивается в 235 млн долларов.
В августе Лукашенко издал соответствующие указы – и возле стадиона «Трактор» началась подготовка к большой стройке. В конце января первый этап работ завершился. Сейчас площадка ждет прибытия техники и строителей. По словам председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака, собирать стадион начнут уже совсем скоро.
«В первом полугодии нынешнего года по межправительственному соглашению начнутся работы по созданию стадиона, проектирование которого сейчас завершается», – рассказал порталу «Минск-Новости» Сивак.
Фотограф Анна Занкович побывала на улице Ванеева и запечатлела, как выглядит территория будущего главного футбольного стадиона Беларуси.
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Строительство арены планируют завершить к концу 2023 года. Похорошеет и «Трактор», чтобы не выглядеть так серо и уныло на фоне статусного соседа.
«Что касается стадиона «Трактор», стоит задача сделать его востребованным. Сейчас обсуждаются варианты расширения функционала объекта, например, сама площадка могла бы трансформироваться и использоваться для современного пятиборья, различных игровых видов спорта, а не только для футбола, – поделился планами Сивак.
Вообще, Национальный футбольный стадион позитивно повлияет на весь район. Парк 50-летия Октября планируют сделать более притягательным для минчан: поправят дорожки, обновят освещение и, может, даже построят лыжероллерную трассу. Кроме того, власти столицы хотят отремонтировать фасады зданий и обновить трамваи, которые курсируют в этой части города.
Источник: Трибуна
18:42 01/03/2020
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