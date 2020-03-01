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Елена Кручинкина принесла Беларуси третье золото ЧЕ по биатлону в Раубичах

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина выиграла золото в гонке преследования на чемпионате Европы в Раубичах.

Кручинкина стартовала 11-й и впервые в карьере прошла гонку с четырьмя огневыми рубежами без промахов, пишет SPORT.TUT.BY

На финише она опередила россиянку Кристину Резцову и лидировавшую с большим отрывом до последней стрельбы шведку Элизабет Хоберг.

Ирина Кривко финишировала седьмой, но за счет штрафа норвежки Скреде поднялась в протоколе на шестое место.

Динара Алимбекова стала 20-й, Ирина Кручинкина — 24-й, Аделина Сабитова — 25-й.

Анна Сола не стартовала.

Таким образом, Беларусь выиграла больше всех золотых медалей на чемпионате Европы.
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