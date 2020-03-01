Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.





Во втором периоде в кулачном бою сошлись Давид Григорян и Никита Жигалов. Стоило судьям разнять этих хоккеистов, как свой спор при помощи драки начали решать Александр Боевых и Александр Воронин.





Отметим, что обе драки состоялись при счете 11:0, а в итоге "Кременчук" выиграл со счетом 14:1.