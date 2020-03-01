+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Бочарников выиграл второе золото ЧЕ по биатлону в Раубичах

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл золотую медаль гонки преследования на чемпионате Европы в Раубичах, пишет SPORT.TUT.BY

Бочарников (0+0+0+2) стартовал пятым, но за счет идеальной стрельбы пришел на последнюю стрельбу с минутным преимуществом. Там Сергей промахнулся дважды, но все равно ушел с полуминутным преимуществом над Стурлой Холмом Лагридом (1+0+0+1). Норвежец на последнем круге предпринял атаку и почти догнал Бочарникова, но все-таки белорус удержал лидерство.

Третье место занял еще один норвежец Сиверд Гутторм Баккен (0+0+0+1). Отметим, что Лагрид стартовал лишь 12-м, а Баккен — 20-м.

Для Сергея Бочарникова это второе золото чемпионата Европы. Ранее он победил в суперспринте.

Максим Воробей поднялся с 34-го места на 13-е, Антон Смольский откатился с 7-го на 15-е, Роман Елетнов взобрался с 57-го на 17-е, Виктор Кривко — с 48-го на 40-е.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
БОЛЕЗНЬ ЗА ГРЕХИ?
Владимир Подгол
Президентская звезда М.Мясниковича
Павел Знавец
Музычныя фрагменты ў маім выкананні.
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru