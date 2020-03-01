Бочарников выиграл второе золото ЧЕ по биатлону в Раубичах

Бочарников (0+0+0+2) стартовал пятым, но за счет идеальной стрельбы пришел на последнюю стрельбу с минутным преимуществом. Там Сергей промахнулся дважды, но все равно ушел с полуминутным преимуществом над Стурлой Холмом Лагридом (1+0+0+1). Норвежец на последнем круге предпринял атаку и почти догнал Бочарникова, но все-таки белорус удержал лидерство.





Третье место занял еще один норвежец Сиверд Гутторм Баккен (0+0+0+1). Отметим, что Лагрид стартовал лишь 12-м, а Баккен — 20-м.





Для Сергея Бочарникова это второе золото чемпионата Европы. Ранее он победил в суперспринте.





Максим Воробей поднялся с 34-го места на 13-е, Антон Смольский откатился с 7-го на 15-е, Роман Елетнов взобрался с 57-го на 17-е, Виктор Кривко — с 48-го на 40-е.