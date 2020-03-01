Соболенко за победу на турнире в Дохе заработает 605 тысяч долларов
21-летняя теннисистка Арина Соболенко в финале турнира в Дохе обыграла Петру Квитову – 6:3, 6:3.
Таким образом, белоруска за победу получит 605 тысяч долларов и 900 рейтинговых очков.
Напомним, по пути в финал Соболенко обыграла Анетт Контавейт, Марию Саккари, Чжен Сайсай и Светлану Кузнецову.
По итогам турнира Соболенко обойдет Петру Квитову и поднимется на 11-ю строчку рейтинга WTA.
10:02 01/03/2020
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