Надаль четвертым в истории выиграл 85 титулов

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Надаль занимает четвертое место в истории профессионального тенниса по количеству выигранных трофеев, уступая только Ивану Лендлу (94), Роджеру Федереру (103) и Джимми Коннорсу (109).





На харде Надаль выиграл 22 титула и теперь делит восьмое место в истории с Джоном Макинроем, Стефаном Эдбергом и Майклом Чангом.