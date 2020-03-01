Надаль четвертым в истории выиграл 85 титулов
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в финале турнира в Акапулько обыграл Тэйлора Фрица – 6:3, 6:2. Испанец провел 122-й финал ATP и выиграл 85-й титул
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Надаль занимает четвертое место в истории профессионального тенниса по количеству выигранных трофеев, уступая только Ивану Лендлу (94), Роджеру Федереру (103) и Джимми Коннорсу (109).
На харде Надаль выиграл 22 титула и теперь делит восьмое место в истории с Джоном Макинроем, Стефаном Эдбергом и Майклом Чангом.
09:04 01/03/2020
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