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Правило офсайда могут пересмотреть ради атакующего футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) пересмотрит правило офсайда для поощрения атакующего футбола, сообщает "Рейтер".

Соответствующее решение было принято на заседании организации в Белфасте. Теперь в течение года состоится ряд консультаций, на которых должны быть сформированы предложения по изменению правила офсайда.

Также IFAB готов провести тестирования дополнительных замен в случае сотрясения мозга у игрока уже на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер выступил с инициативой изменить правило положения вне игры. Бывший наставник лондонского "Арсенала" предложил фиксировать офсайд, если атакующий игрок будет все телом находиться ближе к воротам соперника, чем защищающийся футболист.
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