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ЧМ-2020 по хоккею под вопросом?

Пресс-служба Федерации хоккея Беларуси ответила по поводу ближайшего чемпионата мира в элите, который запланирован в Цюрихе и Лозанне в мае, но может быть отменен или перенесен из-за эпидемии коронавируса.

– Намерена ли Беларусь предложить свою кандидатуру для проведения ближайшего чемпионата мира в случае, если запрет на проведение массовых мероприятий в Швейцарии будет продлен до мая?

– В сложившейся ситуации, когда ряд стран мира, в том числе входящих в мировую хоккейную семью, по-настоящему страдает от нового заболевания, мы считаем некорректным спекулировать на теме отмены либо передачи права проведения чемпионата мира, запланированного на май в Цюрихе и Лозанне. Такие решения входят в исключительную компетенцию правительства Швейцарии, поэтому целесообразнее всего будет дождаться решения местных властей, – говорится в сообщении.
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