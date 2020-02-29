ЧМ-2020 по хоккею под вопросом?

– Намерена ли Беларусь предложить свою кандидатуру для проведения ближайшего чемпионата мира в случае, если запрет на проведение массовых мероприятий в Швейцарии будет продлен до мая?





– В сложившейся ситуации, когда ряд стран мира, в том числе входящих в мировую хоккейную семью, по-настоящему страдает от нового заболевания, мы считаем некорректным спекулировать на теме отмены либо передачи права проведения чемпионата мира, запланированного на май в Цюрихе и Лозанне. Такие решения входят в исключительную компетенцию правительства Швейцарии, поэтому целесообразнее всего будет дождаться решения местных властей, – говорится в сообщении.







