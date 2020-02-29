+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Ближайший этап Кубка мира по биатлону может быть отменен

Причиной может стать коронавирус, которого опасаются в Чехии.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место может быть отменен. Об этом сообщает radio.cz.

В чешском городе с симптомами коронавируса госпитализирован мужчина, вернувшийся из Венеции, однако его диагноз пока не подтвержден. Этап в Нове-Место запланирован с 5 по 8 марта.

Мэр города Михал Шмарда сказал, что решение должно быть принято в начале следующей недели. По его словам, решение, каким бы оно ни было, будет иметь значительные финансовые последствия, пишет korrespondent.net
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru