Арина Соболенко: я теперь не боюсь долго держать мяч в игре. Мне это нравится
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (N 13 ВТА) перед финальным матчем с Петрой Квитовой прокомментировала свое выступление на турнире в Дохе:
"Мне кажется, я лучше двигаюсь. Стараюсь играть более долгие розыгрыши, и теперь я не боюсь долго держать мяч в игре. И мне это нравится. Вот чем изменилась моя игра на этой неделе", — цитирует спортсменку WTA Insider.
11:28 29/02/2020
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