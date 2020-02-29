



"Мне кажется, я лучше двигаюсь. Стараюсь играть более долгие розыгрыши, и теперь я не боюсь долго держать мяч в игре. И мне это нравится. Вот чем изменилась моя игра на этой неделе", — цитирует спортсменку WTA Insider.







