Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, какого тренера хотел бы видеть в женской сборной.





«Если девочки и тренеры находят общее понимание и комфортную атмосферу, то это значит, что работа идет очень мягкая и не на результат.





В женской лыжной сборной, помню, они не просто тренера ненавидели, они его и боялись, и ненавидели, и не любили. Вот тогда был результат. Нам хочется, чтобы жесткая была работа в женской команде. Надеюсь, что исправим все ошибки как при подготовке к сезону, так и к чемпионату мира», – сказал Драчев.



