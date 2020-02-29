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Тихонов: приходилось стартовать под проливным дождем

Почему четырехкратный олимпийский чемпион называет ЧЕ по биатлону в Раубичах подвигом

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился со SPORT.TUT.BY своими впечатлениями от европейского первенства по биатлону в Раубичах, а также оценил перспективы белорусского спорткомплекса.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Проведение чемпионата Европы по биатлону в Раубичах — это подвиг. В Европе нигде нет снега, в Эстонии дождь поливает, а белорусы проводят соревнования. Никто, кроме Беларуси, ведь не согласился. Пусть теперь кто-то попробует предъявить претензии.

Мне в 1973 году на чемпионате мире в американском Лейк Плесид приходилось стартовать под проливным дождем. Температура воздуха была +16°С, лыжная трасса — пополам с травой. И никто не вякал. Приехал — давай борись.

По мнению Тихонова, единственный недостаток белорусского спорткомплекса — это трибуны.
sport.tut.by
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