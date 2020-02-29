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Александр Бут-Гусаим назначен гендиректором минского стадиона "Динамо"

Александр Бут-Гусаим назначен новым генеральным директором Национального олимпийского стадиона "Динамо". Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе государственного учреждения.


По ее информации, соответствующий приказ о вступлении в должность был подписан сегодня, 28 февраля.

Ранее Александр Бут-Гусаим занимал посты спортивного директора, генерального секретаря Белорусской федерации легкой атлетики, менеджера Фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", генерального координатора матчевой встречи Европа - США и командного чемпионата мира по спортивной ходьбе.

В настоящее время является председателем дисциплинарной и антидопинговой комиссии БФЛА, членом дисциплинарной антидопинговой комиссии при Национальном антидопинговом агентстве.


Национальный олимпийский стадион "Динамо" - главная спортивная арена Беларуси. Во время Игр 1980 года на стадионе состоялись семь матчей олимпийского футбольного турнира, в том числе один четвертьфинал. Открытие спортивной арены после реконструкции прошло 21 июня 2018 года. В торжественной церемонии принимали участие Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Международной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF) Себастьян Коэ. Арене присвоена четвертая категория УЕФА и первый класс от IAAF. С 21 по 30 июня 2019 года на стадионе "Динамо" проходили II Европейские игры, а 9-10 сентября этого же года состоялся легкоатлетический матч Европа - США.
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