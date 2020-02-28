Соболенко одержала очередную победу и вышла в финал турнира в Дохе

Арина Соболенко одержала очередную победу и вышла в финал турнира категории "Премьер" в Дохе. В пятницу в 1/2 финала белоруска в двух сетах выиграла у россиянки Светланы Кузнецовой — 6:4, 6:3.