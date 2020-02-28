Александр Бут-Гусаим назначен гендиректором минского стадиона "Динамо"
Александр Бут-Гусаим назначен генеральным директором минского стадиона "Динамо".
28 февраля 2020 года был подписан соответствующий приказ о вступлении в должность генерального директора.
Последние пять лет Бут-Гусаим работал в Белорусской федерации легкой атлетики: спортивным директором, генеральным секретарем, генеральным координатором легкоатлетического матча Европа — США, входил в оргкомитет Европейских игр.
Ныне функционер возглавляет дисциплинарную и антидопинговую комиссию БФЛА, является членом дисциплинарной антидопинговой комиссии при Национальном антидопинговом агентстве.
Источник: "Прессбол"
17:50 28/02/2020
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