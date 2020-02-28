+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Болельщики требуют закрыть ХК "Динамо-Минск"

Болельщики требуют закрыть хоккейный клуб "Динамо-Минск" за неэффективность.


Соответствующая петиция появилась на сайте petitions.by. Адресатами обращения являются Министерство спорта и туризма, а также Федерация хоккея, передает euroradio.fm

Нынешний сезон КХЛ минское "Динамо" завершила на последнем месте турнирной таблицы и поставила рекорд хоккейной лиги по пропущенным шайбам.

"Достойных результатов клуб не показывает уже на протяжении долгих лет. При этом на содержание этого клуба уходят миллионы долларов, которые берутся не из ниоткуда, а из карманов налогоплательщиков! За 12 лет участия в соревновании "Динамо" всего четыре раза выходило в плей-офф. Разве это можно считать достижением?" — пишет автор петиции.


В обращении предлагается закрыть проект "Динамо-Минск", а сэкономленные деньги "потратить на улучшение благосостояния граждан страны".

По состоянию на 14:00 под обращением подписалось почти 600 человек.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru