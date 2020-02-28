Болельщики требуют закрыть ХК "Динамо-Минск"





Соответствующая петиция появилась на сайте petitions.by . Адресатами обращения являются Министерство спорта и туризма, а также Федерация хоккея, передает euroradio.fm





Нынешний сезон КХЛ минское "Динамо" завершила на последнем месте турнирной таблицы и поставила рекорд хоккейной лиги по пропущенным шайбам.





"Достойных результатов клуб не показывает уже на протяжении долгих лет. При этом на содержание этого клуба уходят миллионы долларов, которые берутся не из ниоткуда, а из карманов налогоплательщиков! За 12 лет участия в соревновании "Динамо" всего четыре раза выходило в плей-офф. Разве это можно считать достижением?" — пишет автор петиции.









В обращении предлагается закрыть проект "Динамо-Минск", а сэкономленные деньги "потратить на улучшение благосостояния граждан страны".





По состоянию на 14:00 под обращением подписалось почти 600 человек.