Российская биатлонистка поблагодарила тренера сборной Беларуси

- Сразу после Эстерсунда я стала работать с Андреем Викторовичем Падиным, когда меня отправили на Кубок России. Он согласился мне помочь держать форму. Благодаря ему я пробилась на Кубок IBU, затем на чемпионат Европы и завоевала эту медаль. Я доверяю этому тренеру, и мне нравится с ним работать, — рассказала Сливко NEWS.ru





Также биатлонистка отметила, что не очень хорошо отработала свой этап, как и Кристина Резцова, но благодаря блестящему выступлению Эдуарда Латыпова и Карима Халили оказалась на пьедестале.





Pоссийские биатлонисты Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили стали серебряными призёрами чемпионата Европы в смешанной эстафете.