Российская биатлонистка поблагодарила тренера сборной Беларуси
Российская биатлонистка Виктория Сливко, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате Европы в Минске в смешанной эстафете, отметила заслугу в своём успехе тренера сборной Беларуси Андрея Падина.
- Сразу после Эстерсунда я стала работать с Андреем Викторовичем Падиным, когда меня отправили на Кубок России. Он согласился мне помочь держать форму. Благодаря ему я пробилась на Кубок IBU, затем на чемпионат Европы и завоевала эту медаль. Я доверяю этому тренеру, и мне нравится с ним работать, — рассказала Сливко NEWS.ru.
Также биатлонистка отметила, что не очень хорошо отработала свой этап, как и Кристина Резцова, но благодаря блестящему выступлению Эдуарда Латыпова и Карима Халили оказалась на пьедестале.
Pоссийские биатлонисты Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили стали серебряными призёрами чемпионата Европы в смешанной эстафете.
10:25 28/02/2020
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