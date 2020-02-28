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Российская биатлонистка поблагодарила тренера сборной Беларуси

Российская биатлонистка Виктория Сливко, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате Европы в Минске в смешанной эстафете, отметила заслугу в своём успехе тренера сборной Беларуси Андрея Падина.

- Сразу после Эстерсунда я стала работать с Андреем Викторовичем Падиным, когда меня отправили на Кубок России. Он согласился мне помочь держать форму. Благодаря ему я пробилась на Кубок IBU, затем на чемпионат Европы и завоевала эту медаль. Я доверяю этому тренеру, и мне нравится с ним работать, — рассказала Сливко NEWS.ru.

Также биатлонистка отметила, что не очень хорошо отработала свой этап, как и Кристина Резцова, но благодаря блестящему выступлению Эдуарда Латыпова и Карима Халили оказалась на пьедестале.

Pоссийские биатлонисты Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили стали серебряными призёрами чемпионата Европы в смешанной эстафете. 
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