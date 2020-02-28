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Обнадежил! Экс-вокалист Deep Purple - "зубрам": В следующем сезоне вы всех уничтожите

В последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское "Динамо" одолело московских одноклубников со счетом 4:3.

После поединка их в раздевалке "зубров" посетил бывший солист популярных рок-групп Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер. Музыкант спел песню Smoke on the Water.

«Вы все победители! Вся команда собралась, я видел каждый пас, каждую драку. Вы сделали это! Вот, кто вы есть – победители. Победители! В следующем сезоне вы всех уничтожите! Вы будете неуязвимы», — заявил он.


Напомним, что минский клуб в этом сезоне КХЛ установил сразу несколько антирекордов в своей истории, оказавшись в итоге впервые на последнем месте в турнире. 

В этом сезоне команда проиграла 48 матчей из 62-х. При этом был установлен клубный антирекорд, когда динамовцы проиграли 12 игр подряд.


Также «Динамо» пропустило уже 232 шайбы, что является рекордом во всей истории КХЛ.
Источник: telegraf.by
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