Обнадежил! Экс-вокалист Deep Purple - "зубрам": В следующем сезоне вы всех уничтожите
В последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское "Динамо" одолело московских одноклубников со счетом 4:3.
После поединка их в раздевалке "зубров" посетил бывший солист популярных рок-групп Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер. Музыкант спел песню Smoke on the Water.
«Вы все победители! Вся команда собралась, я видел каждый пас, каждую драку. Вы сделали это! Вот, кто вы есть – победители. Победители! В следующем сезоне вы всех уничтожите! Вы будете неуязвимы», — заявил он.
Напомним, что минский клуб в этом сезоне КХЛ установил сразу несколько антирекордов в своей истории, оказавшись в итоге впервые на последнем месте в турнире.
В этом сезоне команда проиграла 48 матчей из 62-х. При этом был установлен клубный антирекорд, когда динамовцы проиграли 12 игр подряд.
Также «Динамо» пропустило уже 232 шайбы, что является рекордом во всей истории КХЛ.
Источник: telegraf.by
10:20 28/02/2020
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