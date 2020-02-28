После поединка их в раздевалке "зубров" посетил бывший солист популярных рок-групп Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер. Музыкант спел песню Smoke on the Water.





«Вы все победители! Вся команда собралась, я видел каждый пас, каждую драку. Вы сделали это! Вот, кто вы есть – победители. Победители! В следующем сезоне вы всех уничтожите! Вы будете неуязвимы», — заявил он.









Напомним, что минский клуб в этом сезоне КХЛ установил сразу несколько антирекордов в своей истории, оказавшись в итоге впервые на последнем месте в турнире.





В этом сезоне команда проиграла 48 матчей из 62-х. При этом был установлен клубный антирекорд, когда динамовцы проиграли 12 игр подряд.









Также «Динамо» пропустило уже 232 шайбы, что является рекордом во всей истории КХЛ.