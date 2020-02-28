Смотрите, кто сидел рядом с Николаем Лукашенко во время последней игры минского «Динамо» в КХЛ
Компанию младшему сыну президента составил гендиректор столичной команды Дмитрий Басков.
Знакомы они были раньше: Басков тренировал Лукашенко-младшего в команде «Грифоны», которая представляла Центральный район Минска на «Золотой шайбе».
Что же касается минского «Динамо», то в последней игре регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» встречалось с «Динамо» московским. Белорусы победили — 4:3. Тем не менее, этот сезон стал худшим в истории выступлений нашей команды в КХЛ. — минчане заняли последнее место, поставив антирекорд лиги. В играх регулярного сезона наша команда пропустила 232 шайбы.
Кстати, белорусы продолжают сбор подписей за то, чтобы «Динамо» прекратило выступления в КХЛ. На момент публикации количество подписантов приближалось к 500.
10:11 28/02/2020
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