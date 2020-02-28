







Знакомы они были раньше: Басков тренировал Лукашенко-младшего в команде «Грифоны», которая представляла Центральный район Минска на «Золотой шайбе».

Что же касается минского «Динамо», то в последней игре регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» встречалось с «Динамо» московским. Белорусы победили — 4:3. Тем не менее, этот сезон стал худшим в истории выступлений нашей команды в КХЛ. — минчане заняли последнее место, поставив антирекорд лиги. В играх регулярного сезона наша команда пропустила 232 шайбы.



