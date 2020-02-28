«Денег в нашем хоккее становится все меньше, и кто только об этом не говорит — от важных руководителей до тренеров и игроков. В последние годы ледовая отрасль Беларуси явно и перманентно пребывает в режиме затягивания поясов. Когда процесс завершится, придя к какому-то равновесию, — бог весть. Но начался он точно не вчера. И даже не при нынешнем руководстве ФХБ. И не при прошлом. И даже не позапрошлом, а еще с начала 2010-х.









В итоге могу сказать, что представителям других видов спорта давно пора перестать по привычке завидовать хоккеистам. Которых обильно склоняли, в частности, по следам недавнего совещания в Минспорта по вопросам господдержки. Там речь шла о футболе, а тему катализировали клубы, отказавшиеся отпускать игроков на февральские спарринги сборной. В контексте всплыла и широко разошлась информация, что на долю футбола приходится 47,5 процента всех средств, выделяемых государством и госструктурами на игровые виды.





Болельщики сразу оживились: а что же хоккей? Какие у него проценты? Или он проходит по отдельной ведомости?





Насколько знаю, не проходит — и именно вследствие постепенного, начавшегося десять лет назад сокращения дотаций. Без них в этой непростой игре никак. Хоккей — вид объективно более затратный, чем тот же футбол. Заодно и менее прибыльный: трансфер Шкурина здесь организовать практически нереально, маржа от выступлений в еврокубках смешная — сплошные убытки. А заработать на коммерческой рекламе, билетах и продаже атрибутики можно с тем же успехом, что и в футболе. И здесь, и там эта статья доходов смехотворна. И еще вопрос, кому — хоккеистам или футболистам — сегодня достается больший кусок пирога от государства.





Оперировать цифрами, насколько прохудились хоккейные бюджеты по сравнению с «жирными двухтысячными» сложно: до абсолютной финансовой публичности наши игровики все никак не дозреют. Единственная более или менее достоверная цифра, правда, есть. Как приватно поделился источник, имевший прямое отношение к динамовской казне, один из основных спонсоров команды — «Беларуськалий» — с 2014-го ежегодно сокращает довольствие «зубров» на очень круглую сумму — миллион долларов. Информация эта, впрочем, не сказать чтобы сильно свежая — больше года прошло. Продолжается ли следование формуле — по правде сказать, не в курсе. Но судя по результатам «Динамо» в КХЛ и по риторике руководителей клуба, — да.









А если учесть, что явно неслабый кусок в бюджет клуба подкладывал и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, то последние углеводородные новости сулят «бело-синим» мало позитивного. Отсюда и не столь давний отчаянный призыв динамовского гендиректора Дмитрия Баскова к новым потенциальным инвесторам, без помощи которых «зубрам» будет очень туго. И совсем недавнее заявление главы хоккейной федерации Геннадия Савилова: «Хватит издеваться над страной и в спортивном, и в экономическом плане. Спорт должен приносить прибыль. Особенно хоккей: коммерция — его второе имя. Нельзя постоянно и настолько сидеть на шее у государства, как это было в последнее время». Собственно, в той или иной форме такие откровения руководителей звучат не впервые», – написал Федоренков.



