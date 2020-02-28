Белорус Евгений Королек выиграл золото ЧМ по велоспорту на треке

Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА.





Белорус показал итоговое время 16 мин. 59 сек. Серебро выиграл итальянец Симоне Консонни. Бронза досталась испанцу Себастьяну Мора Ведри. Скрэтч - индивидуальный вид велотрековой гонки с массового старта на дистанцию не более 15 км у мужчин и 10 км у женщин.

Победителем объявляется пришедший к финишу первым. Отставшие на круг снимаются с соревнования. Если лидер по ходу гонки обогнал на круг всех остальных соперников, то гонка считается завершенной, лидер - победителем, а последние двое обогнанных - призерами. Медали в скрэтче на чемпионатах Мира разыгрываются с 2002 года. На ЧМ по велоспорту на треке, который проходит в Берлине с 26 февраля по 1 марта, разыгрываются 19 комплектов наград - 10 в состязаниях мужчин и 9 среди женщин. На них претендуют более 600 участников из 45 стран